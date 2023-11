Marcin Bułka na celowniku piłkarskich gigantów!

Marcin Bułka należy do grona najlepszych bramkarzy w obecnym sezonie. 24-latek zanotował aż dziewięć spotkań bez wpuszczonego gola. Tak dobra postawa zaowocowała zainteresowaniem ze strony topowych europejskich klubów. Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego poinformował, że golkiper Nicei znalazł się na celowniku drużyn takich jak Real Madryt, czy Juventus.

Marcin Bułka w gronie najlepszych

Już niebawem może dojść do głośnego transferu z udziałem Marcina Bułki. Polak spisuje się kapitalnie na przestrzeni obecnego sezonu. Bramkarz zanotował dziewięć czystych kont w trakcie trwania obecnych rozgrywek, w tym siedem spotkań z rzędu, dzięki czemu jest jednym z najlepszych w Europie. Bramkarz przeżywa dobry czas nie tylko w klubie, ale i w reprezentacji Polski. Gracz zadebiutował w barwach Biało-Czerwonych w ostatnim meczu towarzyskim przeciwko Łotwie, wygranym przez Polskę 2:0.

Dobra postawa Marcina Bułki między słupkami poskutkowała zainteresowanie ze strony topowych klubów Europy, o czym poinformował Mateusz Borek. Jak twierdzi dziennikarz, Nicea dostała zapytania o polskiego bramkarza ze strony: Realu Madryt, Manchesteru United, AC Milanu oraz Juventusu Turyn. Transfer miałby oscylować w okolicy 40 milionów euro. Zdaniem Borka, golkiper po przenosinach do nowego klubu, miałby trafić na rok lub dwa lata z powrotem do Nicei, z uwagi na brak doświadczenia na najwyższym piłkarskim poziomie. Portal Transfermarkt wycenia Marcina Bułkę na 7 milionów euro.

,,Słyszę o kwocie 40 mln euro za Marcina Bułkę, ale z ewentualnym wypożyczeniem zawodnika na rok lub dwa z powrotem do Nicei z wielkiego klubu. Bo po prostu na tym najwyższym poziomie, mimo niewątpliwego talentu, brakuje mu praktyki, on potrzebuje tych kilkudziesięciu meczów na poziomie Nicei, żeby za chwilę przechodzić z powrotem do wielkiego klubu” – powiedział Mateusz Borek.

Fot. PressFocus