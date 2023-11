Wywiad tygodnia #19 ,,Im więcej umiejętności tym lepiej”

Alex Del Piero zapisał się w historii Juventusu, jako jeden z najlepszych napastników. Mistrz świata z 2006 roku, w ostatniej rozmowie z portalem Meczyki.pl, opowiedział o sowich rzutach wolnych, z czego był znany oraz skomentował poczynania polskich zawodników w ekipie Starej Damy.

Alex Del Piero ekspertem od rzutów wolnych

Alex Del Piero podczas swojej kariery poznał się jako bardzo dobry wykonawca rzutów wolnych. Spośród 290 goli strzelonych dla Juventusu Turyn, 52 z nich zdobył po wspomnianym wcześniej stałym fragmencie gry. Włoski napastnik wyznał, że w dzieciństwie bardzo lubił trenować rzuty wolne. Emerytowany zawodnik wzorował się między innymi na Maradonie, Zico, czy Platinim. Szlifowanie uderzeń z różnych pozycji doprowadziło go do perfekcji w wykonywaniu tego stałego fragmentu gry.

,,Cóż, doświadczyłem różnych technik podczas mojej kariery. Zakochałem się w tym kiedy byłem dzieckiem, ponieważ we Włoszech w tym czasie grali Diego Maradona, Michel Platini i Zico – trzy królowie rzutów wolnych. Później, w moich czasach, Sinisa Mihajlović, Roberto Baggio i wielu, wielu innych. Próbowałem zainspirować się każdym z nich i próbować samemu. Oczywiście według tego, z czym akurat się dobrze czułem. To się przez lata zmieniało. Najpierw byłem w stanie strzelić z dosyć bliska, później też z daleka, choćby z 30-35 metrów. Musisz to trenować i czuć tę chwilę. Czuć jak w danym momencie uderzyć. Oczywiście im więcej umiejętności i rozwiązań, tym lepiej” – stwierdził były napastnik.

Beckham, Ronaldinho, Pirlo, Juninho oraz Mihajlovicia. Wszyscy ci piłkarze byli prawdziwymi ekspertami w uderzeniu stojącej piłki. Del Piero zapytany kogo wybrałby do swojej drużyny, docenił klasę wszystkich zawodników.

,,Wymieniłeś piłkarzy, którzy są w tym absolutnie niesamowici. Każdy z nich ma inną technikę, swoją specjalność. To fajne, także dla mnie – jako fana piłki nożnej, gdy patrzysz z boku, jak oni strzelają. A nie gdy strzelają Tobie. Jednak kiedy patrzyłem na trafienia takich jak oni, byłem zafascynowany” – skomentował Włoch,.

Mistrz świata z 2006 roku docenił klasę Polaków występujących w Juventusie. Alex zwrócił uwagę nie tylko na dobrą formę naszych reprezentantów prezentowaną na boisku, ale również na fantastyczną osobowość, która przekłada się na atmosferę w szatni.

,,Oczywiście jestem blisko nich, bo ciągle śledzę Juventus. Są świetni od wielu lat i to ważni piłkarze Juve, czasem nawet kluczowi. Poza tym mają świetne osobowości, a to dobrze, bo musisz mieć odpowiednia mentalność w tak mocnym zespole. Szczęsny pokazuje fanom i wszystkim wokół jak dobry jest na boisku… i poza nim. To zabawny gość, notorycznie żartuje. To ma dobry wpływ na szatnię Juventusu. Milik również ma dobry charakter, duże umiejętności, a do tego jest niesamowicie inteligentny na boisku. Kocham oglądać jak gra” – powiedział Del Piero.