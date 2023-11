Radomiak Radom – Śląsk Wrocław 27.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.75 Radomiak Radom - Śląsk Wrocław Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Weekend minął w mgnieniu oka, ale to nie koniec piłkarskich emocji. Przed nami bardzo ciekawe starcie Radomiak – Śląsk, które da nam odpowiedź na pytanie, czy goście potrafią wykorzystać potknięcia rywali i umocni się na pozycji lidera. W takim przypadku stworzyłaby się już naprawdę spora przewaga, która z pewnością pozwoli myśleć kibicom z Wrocławia o ataku na mistrzowski tytuł. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was najciekawsze typy bukmacherskie na to wydarzenie. Kto będzie górą w poniedziałkowy wieczór? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Radomiak Radom udowodnił już niejednokrotnie, że jest ekipą nieobliczalną i potrafią powalczyć o punkty z dużo silniejszym rywalem. Co prawda, ostatnie trzy mecze im totalnie nie wyszły i odnieśli dwie porażki, ale mimo to, analitycy widzą ich w roli nieznacznego faworyta przed starciem z liderem tabeli. Jeśli chodzi o starcia u siebie, to w ostatnich sześciu przegrali tylko jedno – mecz przyjaźni z Legią Warszawa. Za to takie ekipy jak Warta Poznań czy ŁKS wyjeżdżały z Radomia bez choćby jednego punktu.

Śląsk Wrocław to prawdziwa rewelacja tego sezonu, a przecież rok temu prawie do samego końca walczyli o ligowy byt. W aktualnym sezonie grają rewelacyjnie, co przełożyło się na pozycję lidera polskiej Ekstraklasy. To pokazuje, że w walce o najwyższe cele nie liczą się tylko pieniądze i wielkie transfery, ale dobry szkoleniowiec i kolektyw. Stawka tego pojedynku dla Śląska jest ogromna. Jeśli wygrają, nie dość, że umocnią się na pierwszym miejscu w tabeli, to jeszcze oddalą się od drugiego Lecha aż o 5 punktów. To już naprawdę będzie spora przewaga.

Nie ma mowy tu o zachowawczej grze i braku ryzyka od pierwszych minut. Wyniki rywali z czołówki tabeli powodują, że Śląsk musi zgarnąć pełną pulę, a Radomiak tanio skóry nie sprzeda. To powinno zagwarantować nam wielkie emocje oraz ofensywny mecz przez pełne 90 minut. Z racji, że w polskiej Ekstraklasie rzuty rożne sypią się jak z rękawa, gram over 9.5 tego stałego fragmentu gry po kursie @1.75 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na mecz Radomiak Radom – Śląsk Wrocław znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje ponad 200 zakładów związanych z tym pojedynkiem. Zwróćmy uwagę na strzelców, ponieważ kursy są naprawdę atrakcyjne. Exposito po transferze z Częstochowy do Wrocławia z początku prezentował się znakomicie, potem jednak dopadła go lekka zadyszka. Jednak spodziewamy się ofensywnego spotkania, więc połączenie gola skutecznego napastnika ze zwycięstwem gości daje nam kurs aż @7.00! Warto to rozważyć.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Oczywiście, zdecydowanie większa presja jest po stronie gości, którzy muszą zagrać agresywnym pressingiem już od pierwszych minut, dlatego można przyjrzeć się zakładom związanych z liczbą fauli lub kartek. Mamy także zakłady łączone.

Statystyki na typy bukmacherskie Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed poniedziałkowym starciem w Ekstraklasie:

Śląsk w ostatnich siedmiu starciach poległ tylko raz

Radomiak w ostatnich pięciu meczach u siebie zanotował aż trzy remisy

w meczach piłkarzy z Radomia od trzech spotkań nie padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Radomiak Radom – Śląsk Wrocław