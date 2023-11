Skoczkowie poniżej oczekiwań w Ruce

Za nami pierwszy weekend, w których wystartowała większość zimowych dyscyplin ze skokami narciarskimi na czele. Będzie on jednak do zapomnienia, ponieważ Polacy nie zdobyli ani jednego medalu w Pucharze Świata. Zapraszam na podsumowanie sportów zimowych, które odbyły się 24 – 26 listopada.

Skoki narciarskie

Skoki narciarskie to nasza koronna dyscyplina w sportach zimowych. Prawie zawsze nasi reprezentanci zajmowali miejsca w czołówce. Start obecnego sezonu należy jednak uznać za bardzo nieudany. Na sobotni konkurs wszyscy Polacy awansowali w komplecie. Byli to Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł. Wyniki uzyskane w kwalifikacjach nie napawały optymizmem przed sobotą. Do drugiej serii w pierwszym konkursie awansował tylko Dawid Kubacki. Polak zakończył zmagania na 21. pozycji. Wygrał Stefan Kraft. Austriak triumfował też w niedzielę i nie mając sobie równych.

Drugi konkurs był dla nieco lepszy, ponieważ w drugiej serii było dwóch Polaków. Na 21. miejscu zawody ukończył Piotr Żyła, a dwie lokaty niżej był Dawid Kubacki. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie przebrnęli przez kwalifikacje.

Pierwszy Puchar Świata w skokach narciarskich za nami!🎿🇫🇮 Polacy uzyskali następujące wyniki po serii finałowej 🇵🇱:

* 21. miejsce – Piotr Żyła – 135,5m i 131m

* 23. miejsce – Dawid Kubacki – 129,5m i 130m Bądźcie z naszymi za tydzień w Lillehammer!✊ pic.twitter.com/YPg20OJb6V — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 26, 2023

Skoki narciarskie – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Dawid Kubacki – 19

Piotr Żyła – 25

Biegi narciarskie

W piątek odbyły się pierwsze zawody w biegach narciarskich. W sprincie mężczyzn nasz kraj reprezentowali Maciej Staręga, Robert Bugar i Kamil Bury. Panowie nie przebrnęli przez kwalifikacje, a najlepszy był Kamil, który uplasował się na 36. pozycji. Podobnie wypadliśmy w sprincie kobiet. Monika Skinder zajęła w kwalifikacjach 38. miejsce.

Sobota niestety nie była lepsza w wykonaniu naszych reprezentantów. Na ten dzień zaplanowano bieg na 10 kilometrów stylem klasycznym. Jak pobiegli mężczyźni?

Dominik Bury – 67 miejsce

Maciej Staręga – 70 miejsce

Robert Burgar – 78 miejsce

Kamil Bury – 81 miejsce

Sebatian Bryja – 83 miejsce

W kategorii kobiet pobiegła tylko Monika Skinder. Nasza reprezentantka była 52.

W mało optymistycznych akcentach nasi biegacze narciarskie weszli w niedzielę. Na ten dzień zaplanowano start wspólny na 20 km i mogliśmy oglądać tylko jednego Polaka. Dominik Bury zajął 53. miejsce.

𝐏𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫 Ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐰 𝐑𝐮𝐜𝐞 (𝐛𝐢𝐞𝐠𝐢 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐞): W niedzielnym biegu na 20 km stylem dowolnym ze startu wspólnego zobaczyliśmy tylko Dominika Burego. Nasz reprezentant zajął ostatecznie 5️⃣3️⃣ miejsce 🎿 Trzymamy kciuki za kolejne starty Polaków ✊🇵🇱✊ pic.twitter.com/qLuJbPKPZm — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 26, 2023

Biegi narciarskie – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Mężczyźni:

Kamil Bury – 76

Kobiety:

Monika Skinder – 62

Narciarstwo alpejskie

Optymizmem mogą napawać za to wyniki naszych alpejek, które w ten weekend po raz kolejny zdobyły punkty. W sobotę startowały w slalomie gigancie. Młoda Magdalena Łuczak uplasowała się na 17. pozycji, a Maryna Gąsienica Daniel była 28, choć po pierwszym przejeździe plasowała się na 11. lokacie.

𝓚𝓸𝓵𝓮𝓳𝓷𝔂 𝓻𝓪𝔃 𝓶𝓪𝓶𝔂 𝓭𝔀𝓲𝓮 𝓟𝓸𝓵𝓴𝓲 🇵🇱 𝔀 3️⃣0️⃣ 𝓪𝓵𝓹𝓮𝓳𝓼𝓴𝓲𝓮𝓰𝓸 𝓟𝓾𝓬𝓱𝓪𝓻𝓾 Ś𝔀𝓲𝓪𝓽𝓪 🏆 Magdalena Łuczak zajęła 1️⃣7️⃣, a Maryna Gąsienica-Daniel 2️⃣8️⃣ miejsce w slalomie gigancie w Killington 🇺🇸 Gratulujemy i trzymamy kciuki za jutrzejszy start Magdy ✊ — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) November 25, 2023

W niedzielnym slalomie wystartowała tylko Magdalena Łuczak. Polce nie udało się jednak wtedy zapunktować. Zajęła 37. miejsce.

Narciarstwo alpejskie – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Maryna Gąsienica Daniel – 38

Magdalena Łuczak – 45

