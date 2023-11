Media: Ancelotti przedłuży kontrakt z Realem Madryt

Od kilku miesięcy krążyły spekulacje, że Carlo Ancelotti po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Realu Madryt. Według hiszpańskiego serwisu Relevo, włoski szkoleniowiec ma wkrótce przedłużyć umowę z Los Blancos.

Ancelotti miał zasłużyć na nowy kontrakt

Ancelotti w 2024 roku jako selekcjoner reprezentacji Brazylii – było mnóstwo spekulacji na temat odejścia Włocha z Realu Madryt po zakończeniu sezonu 2023/2024. Nowe światło w tej sprawie może rzucać hiszpańska strona Relevo, według której Carlo Ancelotti ma przedłuzyć umowę z Królewskimi o kolejne dwa sezony. Włodarze Realu mieli podobno czekać na wyniki Realu w bieżących rozgrywkach i pod koniec tego roku kalendarzowego podjąć decyzję o potencjalnej kontynuacji współpracy z aktualnym trenerem. Zespół ze stolicy Hiszpanii jest obecnie liderem Primera Division i zapewnili sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, co według hiszpańskich dziennikarzy jest wystarczające, by podjąć rozmowę ws. kontynuowania pracy w Madrycie.

El Real Madrid quiere atar la renovación de Ancelotti antes de Navidad. ▪ El deseo del club es que amplíe su vinculación dos temporadas más. ▪ Brasil le espera, pero el italiano prioriza al Madrid.@AlfredoMatillaG 🤝 @Santos_Relevo https://t.co/Y02j2KPykc — Relevo (@relevo) November 27, 2023

Jak informuje również Relevo, działacze z Brazylii nie są żadną przeszkodą w kontekście negocjacji pomiędzy Florentino Perezem, a Carlo Ancelottim. Jeśli Włoch otrzyma satysfakcjonujące warunki na następne dwa sezony – wtedy ją przyjmie, a Brazylijczycy będą musieli szukać innego kandydata na selekcjonera. Trzeba też dodać, że w Realu Włoch darzony jest wielkim zaufaniem, czego doskonałym przykładem jest utrzymanie przez niego posady mimo faktu, iż zespół z Madrytu nie wygrał ani ligi hiszpańskiej, ani Pucharu Króla, ani Champions League.

Fot. Pressfocus