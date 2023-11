W miniony weekend byliśmy świadkami wielu hitowych starć w poszczególnych ligach Europy. W Anglii Manchester City podejmował Liverpool. We Włoszech Juventus mierzył się z Interem, a na francuskich boiskach, Paris Saint-Germain rozbił Monaco. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 24.11 – 26.11.

PSG – Monaco 5:2

Paris Saint-Germain po nie najlepszym początku ligowych zmagań w obecnym sezonie, w ostatnim czasie notują serię sześciu zwycięstw. AS Monaco przystępowało do spotkania z mistrzami Francji z trzeciej pozycji, po remisie z Le Havre. Na prowadzenie pierwsza wyszła drużyna przyjezdnych w 14. minucie. Po analizie VAR okazało się, że Vanderson był na spalonym i gol nie został uznany. Cztery minuty później bramkę, tym razem zgodnie z przepisami zdobył Ramos, dzięki czemu otworzył wynik spotkania. Monaco odpowiedziało w 22. minucie po golu Minamino. Przed przerwą ponownie na prowadzenie wyszła ekipa mistrzów Francji, po bramce Mbappe z karnego. W drugiej połowie znacznie lepiej spisywało się PSG. Bramki zdobywali Dembele, Vitinha i Kolo Muani. Honorowe trafienie w drugiej odsłonie meczu dla Monaco strzelił Balogun.

Skrót meczu PSG – AS Monaco:

Manchester City – Liverpool 1:1

Sobotni hit Premier League toczył się spokojnym tempem od pierwszych minut. Pierwszego gola, kibice na Etihad Stadium oglądali w 27. minucie. Erling Haaland otrzymał piłkę od Natana Ake, Norweg wbiegł w pole karne i uderzył na bramkę Alissona. Bramkarz musnął piłkę rękawicą, jednak strzał był na tyle mocny, że futbolówka wpadła do bramki. W drugiej połowie, ponownie jak w pierwszej odsłonie, piłkarze obydwu ekip nie forsowali bramek swoich rywali, od pierwszych minut. W dalszej części meczu, The Reds szukali okazji do wyrównania. Ich starania przyniosły skutek w 80. minucie. Gola zdobył Alexander-Arnold i mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Skrót meczu Manchester City – Liverpool 1:1:

Newcastle United – Chelsea 4:1

Równie ciekawie zapowiadało się sobotnie starcie Newcastle United – Chelsea. Sorki bardzo dobrze spisują się na własnym sezonie podczas obecnego sezonu. Tak było również i tym razem. Zespół Eddiego Howe’a kompletnie zdominował przeciwników z Londynu. Pierwszego gola w spotkaniu strzelił Isak w 13. minucie. W 23. minucie do remisu doprowadził Sterling, dając jeszcze nadzieje The Blues na korzystny rezultat. Druga odsłona toczył się pod dyktando Srok. Gole strzelali Lascelles, Joelinton oraz Gordon.

Skrót meczu Newcastle United – Chelsea 4:1:

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach 4:2

Borussia Dortmund cały czas podtrzymuje miejsce w czołowej czwórce Bundesligi. Dortmundczycy dobrze zaprezentowali się w sobotnim meczu, pokonując rywali 4:2. Tuż na początku spotkania wydawało, że mecz zakończy się kompletnym blamażem ze strony gospodarzy, ponieważ szybkie dwie bramki zdobyła Borussia Moenchengladbach, po golach Reitza i Kone. Piłkarze z Dortmundu jeszcze przed końcem pierwszej połowy wyszli na prowadzenie. W ciągu 15. minut gole strzelali Sabitez, Fullkrug oraz Bynoe-Gittens. W 97. minucie bramkę na przypieczętowanie zwycięstwa strzelił Malen.

Skrót meczu Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach:

Juventus – Inter 1:1

Pierwszą okazję do zdobycia bramki w Turynie miała ekipa Starej Damy. Chiesa otrzymał piłkę w polu karnym, jednak pomylił się w doskonałej sytuacji. W 27. minucie, Chiesa, kapitalnie dośrodkował piłkę po ziemi do Vlahivicia. Serb tylko dołożył nogę i otworzył wynik spotkania. Radość zawodników Juvetusu nie trwała długo, ponieważ chwilę później do wyrównania doprowadził Lautaro Martinez. Argentyńczyk świetnie wyszedł do piłki wstrzelonej przez Thurama i pewnym strzałem zaskoczył bramkarza.

Skrót meczu Juventus – Inter 1:1:

Fot. PressFocus