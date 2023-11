Betfan kurs 1.70 PSG - Newcastle United Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Po bardzo intensywnym tygodniu, gdzie mieliśmy przerwę na mecze reprezentacyjne piłkarze powrócili na ligowe boiska w weekend i doszło do kilku niespodzianek, co jest już tradycją. FC Barcelona zgubiła dwa punkty w spotkaniu z Rayo Vallecano, Lech Poznań przegrał u siebie z Widzewem Łódź, a nie popisał się także Raków Częstochowa czy Legia Warszawa. Wielkimi krokami nadciąga wtorek, więc to oznacza, że wracamy do Ligi Mistrzów, bo przed nami zmagania w 5. kolejce. Dla niektórych drużyn to będzie chwila prawdy o być albo nie być w grze o wyjście z grupy. My z wielkim zaangażowaniem zaglądamy do grupy F, gdzie przez wielu uważana jest za najmocniejszą. Przed nami starcie na Parc des Princes, gdzie PSG podejmie angielski Newcastle United. Zapraszam do lektury!

PSG – Newcastle United – typy bukmacherskie

W Paryżu humory dopisują, bo PSG zaczyna grać efektownie i seryjnie wygrywać mecze. We francuskiej Ligue 1 w weekend zanotowali szóstą wygraną z rzędu i to nie z byle kim, bo na swoim obiekcie rozbili Monaco aż 5:2 i kolejny raz znajdują się na fotelu lidera. Chociaż na razie mają zaledwie jeden punkt nad Niceą, także walka zapowiada się pasjonująco. W tych wygranych meczach gospodarze strzelali przynajmniej 3 bramki, dlatego doskonale widać moc ofensywną w zespole. A odpowiadają za nią oczywiście Mbappe, Dembele czy Vitinha. Patrząc na Ligę Mistrzów to Paryżanie zajmują drugie miejsce w grupie, ale różnica między pierwszym a ostatnim zespołem wynosi zaledwie trzy punkty, więc każde „oczko” może okazać się kluczowe. Podopieczni Luisa Enrique wygrali dwa ostatnie domowe mecze w LM „do zera” i przegrali zaledwie jedno z ostatnich dziesięciu spotkań u siebie w tych rozgrywkach.

Natomiast zespół gości Newcastle United udaje się do stolicy Francji w bardzo dobrych nastrojach, ponieważ w sobotę rozbili u siebie Chelsea aż 4:1. Dzięki temu już awansowali na 7. miejsce w Premier League i już łapią kontakt z czołówką. Goście są w ścisłej czołówce ligi, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, bo mają na swoim koncie ich 31. The Magpies nie strzelili żadnego gola w obu meczach wyjazdowych w tym sezonie Champions League, więc kolejny taki występ może sprawić, że mogą mieć problem nawet z zajęciem trzeciej lokaty w grupie i awansem do Ligi Europy. Dlatego wiedzą o co grają, jaka jest stawka i na pewno się postarają o jak najkorzystniejszy wynik. Potencjał ofensywny ogromny, dlatego tym bardziej powinni strzelić. Ode mnie BTTS.

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit PSG – Newcastle United znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Oczywiście największe szanse na zdobycie gola ma Kylian Mbappe, który jest w kapitalnej dyspozycji i seryjnie zdobywa bramki. Po stronie gości bukmacher faworyzuje Szweda Alexandra Isaka.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans. Można także zajrzeć do zakładów specjalnych, a tam między innymi – Każda drużyna powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie, a kurs na to wydarzenie wynosi 4.00.

Statystyki na typy bukmacherskie PSG – Newcastle United

PSG strzeliło najwięcej bramek w grupie F (7), ale także najwięcej straciło (6).

Na własnym stadionie nie stracili jeszcze gola, a wszystkie spotkania wygrali.

Newcastle jeśli wygra, to wyprzedzi francuski zespół.

„Sroki” przegrali dwa ostatnie mecze w LM.

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz PSG – Newcastle United

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Ramos, Mbappe.

