Serie A. Kacper Urbański zagrał po raz pierwszy od prawie trzech miesięcy

Kacper Urbański pojawił się na boiskach Serie A po raz pierwszy od trzeciej kolejki, wchodząc z ławki rezerwowych w meczu Bologna – Torino. 19-latek z Polski ostatni raz we włoskiej ekstraklasie zagrał 3 września, czyli niespełna trzy miesiące temu.

„Polski” mecz w Serie A

Kacper Urbański przeszedł z Lechii Gdańsk do Bologni na początku 2021 roku. Zanim Urbański przeprowadził się do Włoch, zdążył zadebiutować w Lechii Gdańsk zanim jeszcze skończył 16 lat. Przed startem bieżącego sezonu młodzieżowy reprezentant Polski uzbierał dosłownie kilkadziesiąt minut w dorosłej drużynie Bologni, grał za to z kolei w zespole młodzieżowym tego klubu. Obecna kampania ma być przełomowa dla pomocnika, który zagrał w pierwszej i trzeciej serii gier Serie A. Jednak potem ani razu nie pojawił się na murawie, aż do meczu z Torino.

W „polskim” meczu to gospodarze wygrali z drużyną 2:0 po bramkach Giovanniego Fabbiana oraz Joshuy Zirkzee. Urbański pojawił się na boisku w 71 minucie, zmieniając Alexisa Saelemaekersa. Całe spotkanie w barwach Bologny rozegrał Łukasz Skorupski, a po drugiej stronie mogliśmy oglądać Karola Linettego, który również zagrał od pierwszej do ostatniej minuty spotkania.

Sezon 2023/2024 jest obecnie wprost wyśmienity dla Bologni, która zajmuje wysokie szóste miejsce w tabeli Serie A i niespodziewanie walczy o europejskie puchary. Piąty AS Roma ma tyle samo punktów, co zespół Thiago Motty – po 21.

Fot. Pressfocus