Dwie najlepsze drużyny z grupy H – Barcelona i Porto spotkają się we wtorkowy wieczór podczas emocjonującego meczu Ligi Mistrzów na stadionie Estadi Olimpic Lluis Companys. Z tej okazji oczywiście przygotowaliśmy dla was atrakcyjne typy bukmacherskie. Barcelona jest obecnie na szczycie tabeli z dziewięcioma punktami, nad drugim w tabeli Porto. Trzeci w tabeli Szachtar Donieck traci zaledwie trzy punkty do zespołu z Hiszpanii i Portugalii. Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku na szczycie grupy H? Zapraszam na zapowiedź tego spotkania.

FC Barcelona – FC Porto – typy bukmacherskie

Barcelona miałaby zapewnione miejsce w fazie pucharowej Ligi Mistrzów na dwa mecze przed końcem, gdyby udało jej się pokonać Szachtar 7 listopada, jednakże niespodziewanie to ukraińska drużyna zanotowała zwycięstwo 1:0, co wywarło silną presję na mistrzacy La Liga. Podopieczni Xaviego nadal prowadzą w grupie H, ale nie mogą czuć się komfortowo, bowiem Porto jest na drugim miejscu z taką samą liczbą punktów (dziewięć), a trzeci Szachtar traci zaledwie trzy punkty do lidera. Barcelona zapewni sobie miejsce w 1/8 finału, jeśli wygra we wtorek, a remis wystarczyłby również, gdyby Szachtar zremisował lub przegrał z Royal Antwerp w drugim meczu w tej sekcji. Barcelona przystąpi do tego meczu po rozczarowującym remisie 1:1 z Rayo Vallecano w La Liga, co pozostawia ją na czwartym miejscu w tabeli, a w sumie udało jej się wygrać tylko dwa z pięciu ostatnich meczów. Xavi nie poprowadził jeszcze katalońskiej drużyny do rundy pucharowej Ligi Mistrzów, ponosząc porażkę w dwóch próbach, dlatego też na 43-latku ciąży ogromna presja, jeśli chodzi o te rozgrywki.

Porto również jest w dobrej sytuacji w grupie H, wygrywając trzy i przegrywając jeden z czterech pierwszych meczów, zdobywając tym samym dziewięć punktów, co, jak wspomniałem, daje im drugie miejsce w tabeli. Wtorkowe zwycięstwo portugalskich gigantów zapewniłoby im awans do rundy pucharowej rozgrywek Ligi Mistrzów, jeśli Szachtar zremisuje lub przegra z Antwerpią, natomiast portugalskiemu gigantowi wystarczy remis, jeśli Szachtar przegra z drużyną znajdującą się obecnie na dole grupy. Podopieczni Sergio Conceicao przystąpią do tego meczu po trzech zwycięstwach z rzędu we wszystkich rozgrywkach, w tym zwycięstwie 2:1 nad Vitorią Guimaraes w lidze 11 listopada i zwycięstwie 4:0 nad Montalegre w Taca de Portugal w piątek.

Co to typów bukmacherskich to idziemy w stałe fragmenty gry. Barcelona słynie z bardzo dokładnego ataku pozycyjnego i szanowania posiadania piłki. Nie przekłada się to ciągłe wrzutki ze skrzydeł, a próbują środkiem wejść w pole karne. To powinno wykorzystać Porto, które z kontry niejednokrotnie może zaskoczyć Dumę Katalonii. Myślę, że handicap +2.5 na rzuty rożne w stronę gości to bardzo dobry pomysł.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – FC Porto

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit FC Barcelona – FC Porto znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Jeśli chcesz obstawić gola naszego polskiego napastnika – Roberta Lewandowskiego, kurs na to zdarzenie wynosi @1.86.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i może dojść do roszady na ostatniej prostej, dlatego można przyjrzeć się zakładom związanych z liczbą fauli lub kartek. Godne uwagi są również zakłady łączone.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – FC Porto

Zwróćmy uwagę na kilka statystyk przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów:

Bilans bramkowy Barcelony to 8:2, a Porto 9:3

Porto w ostatnich ośmiu spotkaniach zanotowało aż siedem zwycięstw

Barcelona traciła gola w ostatnich trzech starciach

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

