Manchester City – RB Lipsk 28.11 – Typy bukmacherskie

W końcu wracają najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie, czyli Liga Mistrzów UEFA, a my pod lupę bierzemy starcie Manchesteru City z RB Lipsk. Karty w grupie G zostały już dawno rozdane i to właśnie te dwie ekipy uzyskają bezpośredni awans. Obywatele wygrali do tej pory wszystkie spotkania w fazie grupowej i w meczu z niemiecką drużyną oczywiście są zdecydowanymi faworytami. Po 4. kolejce mają na koncie stracone zaledwie trzy bramki, strzelając przy tym aż cztery razy więcej. Kto będzie górą w poniedziałkowy wieczór w Manchesterze? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.



Manchester City – RB Lipsk – typy bukmacherskie

Manchester City w zeszłym sezonie w końcu spełnił marzenia swoich kibiców i sięgnął po najcenniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej. Oczywiście, ich kolejnym celem jest obrona mistrzowskiego tytułu i na ten moment są na dobrej drodze. Przez fazę grupową przechodzą niczym walec, ale przeciwnicy w grupie G nie należą do najtrudniejszych. Crvena Zvezda i Young Boys to czerwone latarnie i pokonanie takiego rywala dla giganta z Manchesteru to żaden problem. Prawdziwa rywalizacja zacznie się dopiero w 1/8 finału i tam już mogą zacząć się schody. Jednak piłkarze Pepa Guardioli nie sprawiają wrażenia, jakby mieli się bać kogokolwiek.

RB Lipsk to zespół nieobliczalny, ale raczej trudno oczekiwać, by w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów UEFA zaszli daleko. Oczywiście, to bardzo ciekawy projekt sportowy i nie brakuje im czystej jakości piłkarskiej. Mimo wszystko, w dalszym ciągu nie udało im się zdobyć mistrzowskiego tytułu na krajowym podwórku w ostatnich latach, więc nikt nie spodziewa się, by mieli osiągnąć olbrzymi sukces w europejskich rozgrywkach. Z pewnością nie można ich lekceważyć, bo z pozycji underdoga mogą zaskoczyć niejednego faworyta. Jeśli w pojedynku z City zanotowaliby choćby jeden punkt, moglibyśmy mówić o niespodziance. W pierwszym meczu polegli rezultatem 1:3.

Jedni i drudzy to prawdziwi specjaliści od strzelania goli. City potrafi całkowicie zdemolować przeciwnika w Premier League wynikiem wręcz hokejowym, za to w Bundeslidze z udziałem RB Lipska pada naprawdę sporo bramek. Stawiam na over 3 goli po kursie @1.70 i podobny scenariusz co w bezpośrednim pojedynku. Obywatele zdobyli wtedy trzy bramki, ale również jedną stracili. Ten mecz nie ma aż tak dużej stawki, bo trudno mieć nadzieję, że City straci pozycję lidera grupy G. Zatem liczymy na pełny luz po obu stronach boiska i ofensywne nastawienie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – RB Lipsk

Spotkania Ligi Mistrzów UEFA w ofertach bukmacherów są naprawdę obstawione na bogato. Zwłaszcza, jeśli mówimy tu meczach z udziałem takich ekip jak Manchester City. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, ale oczywiście najwięcej zainteresowania budzi norweski napastnik gospodarzy.

Zatem trzeba spojrzeć na bardzo interesujący zakład dotyczący statystyk. Haaland w dalszym ciągu jest w gazie i być może będzie chciał ostrzelać bramkę gości z Lipska. Minimum trzy celne strzały Norwega to kurs @2.30 i warto to rozważyć.

Jeśli zamiast celnych strzałów chcesz obstawić po prostu gola strzelonego przez Haalanda, to kurs na takie zdarzenie w ofercie legalnego bukmachera Betfan wynosi @1.62.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – RB Lipsk

Warto spojrzeć na kilka statystyk przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów:

Manchester City jest niepokonany od siedmiu spotkań

Gospodarze zremisowali dwa ostatnie pojedynki – z Chelsea i Liverpoolem w Premier Leagu

RB Lipsk ostatni remis zanotował 7. października – od tamtej pory pięć zwycięstw i cztery porażki

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

