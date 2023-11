La Liga. Powrót Realu Madryt na fotel lidera

Za nami czternasta kolejka hiszpańskiej Primera Division. Girona przerwała serię pięciu zwycięstw z rzędu, a potknięcie drużyny z Katalonii wykorzystał Real Madryt.

Przed startem 14. serii gier liderem La Liga niespodziewanie pozostawała Girona, wyprzedzając między innymi Real Madryt, FC Barcelona oraz Atletico Madryt. Z wymienionej czwórki jako pierwsza wyszła na murawę Duma Katalonii, która podzieliła się punktami z Rayo Vallecano, remisując 1:1. Trzeba również dodać, że Robert Lewandowski w trakcie tego meczu został powalony na ziemię w polu karnym gospodarzy, a w tej sytuacji nie dość, że nie podyktowano rzutu karnego, to nie było nawet interwencji ze strony sędziów VAR.

It's already like the 8th time that Lewandowski has been thrown in the area, there is never a review in the VAR…

LA LIGA IS A JOKE pic.twitter.com/C0txdeXBwR

— ⛧ (@cartierflaws) November 25, 2023