Śląsk Wrocław mistrzem pierwszej rundy. Pięć punktów przewagi

Jedną z niespodzianek obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy jest rewelacyjna postawa Śląska Wrocław w meczach ligowych. Podopieczni Jacka Magiery prowadzą w tabeli z pięciopunktową przewagą nad drugą Jagiellonią Białystok oraz siedmiopunktową nad trzecim Lechem Poznań.

Otarł się o spadek, teraz walczy o mistrzostwo kraju

Walka o mistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024 zapowiada się pasjonująco, co już zapowiadaliśmy parę kolejek temu. Broniący tytułu Raków Częstochowa zajmuje czwartą pozycję i trudno będzie Medalikom po raz drugi z rzędu sięgnąć po złote medale, a Legia Warszawa jest dopiero na szóstym miejscu. Na ten moment presję zdecydowanie najlepiej wytrzymuje Śląsk, który gubi punkty najrzadziej spośród wszystkich zespołów tym sezonie. Co więcej, Śląsk jest również jedyną drużyną z czołówki, która wytrzymała presję także w ostatniej serii gier. W miniony weekend bowiem punkty stracili wszystkie drużyny z TOP 6 PKO BP Ekstraklasy – z wyjątkiem aktualnego lidera.

Śląsk jest sensacją obecnej kampanii, zważywszy też na to, że w poprzednich rozgrywkach klub był zagrożony spadkiem do Fortuna I Ligi. Wojskowi zakończyli sezon 2022/2023 z zaledwie jednym punktem więcej niż zdegradowana na zaplecze ekstraklasy Wisła Płock. Sam początek aktualnego sezonu również nie zwiastował niczego imponującego. Wrocławianie w pierwszych trzech meczach zremisowali z Koroną Kielce oraz przegrali z Zagłębiem Lubin oraz Stalą Mielec. Jak się później okazało, są to jedyne porażki drużyny Jacka Magiery w lidze w tym sezonie. Włodarzom klubu z Wrocławia udało się utrzymać w swoim zespole Erixa Exposito, który w obecnym sezonie jest po prostu nieoceniony. Hiszpan zajmuje powiem pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy z trzynastoma golami na koncie. Lider rozgrywek zostanie mistrzem jesieni niezależnie od wyników w 17. kolejce polskiej ekstraklasy (mecz z Rakowem 3 grudnia).

To my zapytamy: kto jest najlepszą drużyną rundy jesiennej? 😎 Odpowiedź ⤵️ https://t.co/Kg7044uOxX — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 28, 2023

Nie oznacza to jednak, że Śląsk zakończy 2023 rok jako lider ekstraklasy. W tym roku kalendarzowym zostaną rozegrane jeszcze trzy serie gier (od 17. do 19. kolejki). Wrocławianie mają pięć punktów przewagi nad drugą Jagiellonią, trzeci Lech traci do lidera siedem „oczek”, a czwarty Raków – osiem. Istnieje zatem matematyczna szansa na zmianę lidera jeszcze przed Bożym Narodzeniem, lecz wydaje się to mało prawdopodobne. Przyjrzymy się terminarzom poszczególnych drużyn z TOP 4 na ostatnie trzy kolejki w tym roku.

Śląsk Wrocław:

Raków Częstochowa (wyjazd)

Korona Kielce (dom)

Zagłębie Lubin (wyjazd)

Jagiellonia Białystok:

Warta Poznań (wyjazd)

Raków Częstochowa (dom)

Puszcza Niepołomica (wyjazd)

Lech Poznań:

Korona Kielce (wyjazd)

Piast Gliwice (dom)

Radomiak Radom (wyjazd)

Raków Częstochowa:

Śląsk Wrocław (wyjazd)

Jagiellonia Białystok (wyjazd)

Korona Kielce (dom)

Fot. Pressfocus