Przed nami piąta, a zarazem przedostatnia seria gier fazy grupowej Ligi Mistrzów. We wtorek możemy poznać kolejne drużyny, które mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej Champions League.

Liga Mistrzów 28.11 wtorek – kto może awansować do fazy pucharowej?

Przed nami osiem wtorkowych spotkań w Lidze Mistrzów. Niektóre drużyny już zapewniły sobie awans do fazy pucharowej Champions League. Są nimi Bayern Monachium, Real Madryt, Real Sociedad, Inter, Manchester City i RB Lipsk. Kto może już we wtorek dołączyć do tego grona?

Grupa E – Atletico i Lazio

W grupie E Lazio zagra z Celtikiem, a Atletico Madryt z Feyenoordem. Awans mogą zapewnić sobie Atletico i Lazio. Jeżeli obie drużyny wygrają, to na pewno zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wygrana klubu z Serie A nie da pewnego awansu tylko w przypadku utraty punktów przez Atletico. Matematyczne szanse na awans wciąż ma Celtic.

Grupa F – Borussia Dortmund i PSG

W grupie F szanse na awans też mają dwie drużyny. Są nimi Borussia Dortmund i PSG. Co musi się stać, aby były pewne awansu do fazy pucharowej? Obie drużyny muszą wygrać, a jednocześnie w drugim spotkaniu Milan i Newcastle nie mogą wygrać. Jeżeli zatem Borussia ogra Milan, a PSG Newcastle, to obie drużyny awansują. Wygrana Borussii i remis PSG z Newcastle daje awans klubowi z Dortmundu. Jeżeli PSG wygra, a Borussia zremisuje, to Milan w ostatniej kolejce może mieć tyle samo punktów co mistrz Francji. W tym przypadku awansuje PSG, który ma lepszy bilans w bezpośrednich starciach. W grupie F jeszcze wszystkie drużyny mają szanse na awans.

Grupa G

Awans mają już zapewniony Manchester City i RB Lipsk. Kluby zagrają w bezpośrednim starciu o pierwsze miejsce. Wygrana, remis albo porażka jedną bramką wystarczy City, aby zająć pierwszą lokatę (w przypadku takiej samej liczby punktów po ostatniej kolejce).

Grupa H – Barcelona i Porto

Barcelona – Porto i Szachtar – Antwerp, to dwa mecze w grupie H. Zwycięzca pierwszej pary wywalczy sobie pewny awans. Możliwy jest też scenariusz, w którym obie drużyny przejdą już dzisiaj do fazy pucharowej. Muszą zremisować, a Antwerp musi pokonać Szachtar. Klub z Ukrainy wciąż ma szanse na awans.