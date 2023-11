Oficjalne składy na mecz AC Milan – Borussia Dortmund

We wtorkowy wieczór odbędzie się hitowe starcie piątej kolejki Ligi Mistrzów. AC Milanu podejmie na San Siro Borussię Dortmund. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. Obydwie drużyny mają szanse na wyjście z grupy z pierwszego miejsca, dlatego spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, AC Milan – Borussia Dortmund.

AC Milan – Borussia Dortmund (28.11, 21:00) – oficjalne składy na mecz

AC Milan: Maignan – Calabria, Tomori, Hernandez, Thiaw, Reijnders, Adli, Loftus-Cheek, Pulisic, Chukwueze, Giroud

Borussia Dortmund: Kobel – Benseibani, Bynoe-Gittens, Can, Fullkrug, Hummels, Malen, Reus, Ryerson, Sabitzer, Schlotterbeck

AC Milan przystąpi do meczu z Borussią po zwycięstwie z Fiorentiną 1:0 w Serie A. Mediolańczycy zajmują trzecie miejsce w lidze włoskiej z 26 punktami na koncie. Do liderującego Interu tracą sześć punktów. W poprzednim meczu Champions League, Milan zwyciężył z Paris Saint-Germain 2:1, dzięki czemu zajmują trzecią pozycję w grupie z pięcioma punktami w dorobku.

Borussia Dortmund w ostatnim swoim spotkaniu pokonała Borussię Moenchengladbach 4:2. Dortmundczycy zajmują czwarte miejsce w Bundeslidze z dziesięcioma punktami straty do lidera. W ostatnim meczu Ligi Mistrzów, Borussia pokonała Newcastle 2:0. Klub ligi niemieckiej zajmuje pierwsze miejsce z siedmioma punktami na koncie.

AC Milan – Borussia Dortmund (28.11, 21:00) – niezbędne informacje

Ciężko wskazać murowanego faworyta we wtorkowym starciu. Grupa niemieckiego i włoskiego klubu jest niezwykle wyrównania. Borussia Dortmund zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli. AC Milan znajduje się na trzeciej pozycji z dwoma punkami straty do liderującego zespołu i dodatkowo gra na własnym boisku, co może mieć przełożenie na końcowy wynik. Przed nami bardzo emocjonujące spotkanie. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie POLSAT SPORT PREMIUM 3. Mecz AC Milan – Borussia Dortmund rozpocznie się 28 listopada o godzinie 21:00 na stadionie – San Siro.