Manuel Neuer przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Manuel Neuer występuje w zespole Bayernu Monachium od lata 2011 roku. 37-latek podczas swojej przygody w drużynie z Bawarii zawsze był pewnym punktem zespołu. Neuer postrzegany jest jako jeden z najlepszych golkiperów w historii Bundesligi. We wtorek, oficjalna strona aktualnych mistrzów Niemiec poinformowała, że Manuel Neuer przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2025 roku.

Manuel Neuer zostaje na dłużej w Bayernie Monachium

Manuel Neuer bramkarskie szlify zbierał w Schalke 04. Golkiper był wyróżniającą się postacią w zespolę oraz często ratował swoją drużynę od straty bramki. Dobra postawa Neuera między słupkami bramki Schalke zaowocowała zainteresowanie ze strony Bayernu Monachium, a w konsekwencji transferem do zespołu aktualnego mistrza Niemiec. Bramkarz trafił do Bayernu latem 2011 roku za kwotę 30 milionów euro, co czyni go najdroższym golkiperem w historii Bundesligi. 37-latek od momentu przenosin do nowego klubu, w każdym sezonie, jest jednym z pewniejszych punktów swojej drużyny. Dla Bawarczyków wystąpił w 494 meczach. Na swojej reprezentacji narodowej zagrał w 117 spotkaniach.

Piłkarz w ostatnim sezonie przegapił znaczną część rozgrywek. Taki stan rzeczy spowodowany był kontuzją jakiej nabawił się Niemiec pod koniec 2022 roku. Gracz podczas urlopu złamał nogę na nartach, przez co czekała go długa przerwa od piłki. Neuer niedawno powrócił na murawę, co przełożyło się na sześć spotkań w obecnym sezonie.

Mistrzowie Niemiec oficjalnie poinformowali, że golkiper przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt wycenia 37-latka na 5 milionów euro. Oprócz Neuera swoją umowę z zespołem przedłużył również drugi bramkarz – Sven Ulreich, również do 2025 roku.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍️ Sven Ulreich and @Manuel_Neuer have each extended their contracts at FC Bayern ✔️#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 28, 2023

Największe osiągnięcia Neuera z Bayernem

Manuel Neuer wraz z Bayernem Monachium świętował następujące sukcesy:

2x Liga Mistrzów

2x Klubowe Mistrzostwa Świata

11x Mistrzostwo Niemiec

6x Puchar Niemiec

Fot. fcbayern.com