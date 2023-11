Poważna kontuzja Rodrigo Bentancura. Spowodował ją Matty Cash

Przymusowy odpoczynek od futbolu czeka Rodriego Bentancura. Reprezentant Urugwaju nabawił się urazu podczas ostrego wejścia Matty’ego Cash w ostatnim meczu ligowym Premier League.

W minioną niedzielę Tottenham podejmował na własnym stadionie Aston Villa. Po świetnym początku sezonu Koguty nieco spuściły z tonu i przegrały trzeci mecz z rzędu – tym razem z drużyną, w której na co dzień występuje Matty Cash. Tottenham przegrał z podopiecznymi Unaia Emery’ego 1:2. Bramkę dla gospodarzy zdobył Giovanni Lo Celso, a dla przyjezdnych trafiali Pau Torres oraz Ollie Watkins. Goście zajmują wysokie czwarte miejsce w tabeli Premier League, lecz jednym z największych pechowców tego spotkania jest pomocnik Tottenhamu, Rodrigo Bentancur.

Pomocnik drużyny Ange Postecoglou zmuszony został do opuszczenia boiska w 32. minucie spotkania. Matty Cash spóźnił się z interwencją i „wyciął” reprezentanta Urugwaju, nieszczęśliwie powodując kontuzję rywala. Za to zagranie reprezentant Polski obejrzał żółtą kartkę.

Is it just me or has there been quite a large overreaction to this Matty Cash foul?

Yes it’s a poor challenge and a booking, and yes it’s unfortunate that Bentancur is injured again

But I’ve seen plenty worse? Usually from Romero which gets celebrated

pic.twitter.com/L8LuAg14oE

— Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball) November 26, 2023