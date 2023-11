Marek Papszun pozostaje bezrobotny od lata. Wtedy to zakończyła się jego trwająca siedem lat przygoda z Rakowem Częstochowa. Od końca czerwca, były trener Medalików notorycznie łączony jest z nowymi zespołami, jakie mógłby objąć. W ostatnim czasie 49-latek przymierzany był przez media na stanowisko szkoleniowca Lecha Poznań. Dawid Dobrasz w programie ”Poznań vs Warszawa” zdementował ostatnie pogłoski.

Marek Papszun nie zostanie trenerem Lecha Poznań

Marek Papszun prowadził Raków Częstochowa od 2016 roku. W ostatnich latach pracy z Medalikami świętował następujące sukcesy: mistrzostwo Polski, 2x Puchar Polski oraz 2x Superpuchar Polski. Po zwolnieniu Fernando Santosa z posady selekcjonera reprezentacji Polski, Papuszn był jednym z kandydatów do objęcia kadry Biało-Czerwonych. Ostatecznie szkoleniowcem naszej kadry został Michał Probierz. Lech Poznań przed rozpoczęciem obecnego sezonu zgłaszał wysokie aspirację. Podczas trwania teraźniejszych rozgrywek status holenderskiego trenera Lecha, nie cieszy się dużym poparciem wśród kibiców Kolejorza. Niedawno media łączyły byłego trenera Medalików z klubem z Wielkopolski. Doniesienia szybko zdementował jednak dziennikarz Dawid Dobrasz.

Zdaniem Dobrasza kandydatura Papszuna na trenera Lecha jest kuriozalna, o czym osobiście miał powiedzieć mu prezes zarządu Kolejorza, Piotr Rutkowski.

,,To jest kuriozalna kandydatura. Piotr Rutkowski osobiście powiedział mi, że Marek Papszun to nie jest człowiek z jego bajki. Jestem w stanie to zrozumieć. Nie po to Lech budował akademię, nie po to ma swoją filozofię, dział skautingu, pion sportowy, żeby teraz przyszedł Papszun i powiedział „dziękujemy” i robimy autorytarnie” – powiedział Dobrasz.

,,Rozumiem sukces Marka Papszuna, który świetnie współpracował z Michałem Świerczewskim. Na tej bazie stworzyli projekt Rakowa Częstochowa, gdzie dyrektor sportowy nie miał kluczowego znaczenia, jak to jest w Lechu. Kibice muszą wziąć to pod uwagę” – stwierdził dziennikarz.

