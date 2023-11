Benfica – Inter 29.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.70 Benfica - Inter Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Po bardzo intensywnym tygodniu, gdzie mieliśmy przerwę na mecze reprezentacyjne piłkarze powrócili na ligowe boiska w weekend i doszło do kilku niespodzianek, co jest już tradycją. FC Barcelona zgubiła dwa punkty w spotkaniu z Rayo Vallecano, Lech Poznań przegrał u siebie z Widzewem Łódź, a nie popisał się także Raków Częstochowa czy Legia Warszawa. Wielkimi krokami nadciąga środa, gdzie będziemy kontynuować piątą kolejkę zmagań w prestiżowej Lidze Mistrzów po wtorkowych zmaganiach. Tym razem zajrzymy do Portugalii i stolicy, gdzie Benfica na Estádio da Luz w Lizbonie podejmie włoski Inter Mediolan. Mam nadzieję, że zobaczymy pełne 90. minut dobrego spotkania. Zapraszam do mojej propozycji bukmacherskiej.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Benfica Lizbona – Inter Mediolan – typy bukmacherskie

Nie takiej gry spodziewaliśmy się po Benfice w tej edycji Ligi Mistrzów. Grupa wcale do najtrudniejszych nie należy, bo oprócz Interu jest tutaj jeszcze Real Sociedad oraz Red Bull Salzburg, także zespoły spokojnie w ich zasięgu. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna: portugalski zespół zamyka stawkę z zerowym dorobkiem punktowym i mizernym stosunkiem bramkowym 1:7. Przegrali dwukrotnie nawet z hiszpańskim zespołem, czego niewiele osób się spodziewało. Na wyjście z grupy już szans żadnych nie mają, ale mogą powalczyć o trzecie miejsce i Ligę Konferencji Europy, tracą tylko trzy punkty do Salzburga. Gospodarze mają w składzie takich zawodników jak: Di Maria, Otamendi, David Neres czy Rafa Silva, więc piłkarze doskonale znani w Europie. Benfica jest liderem w lidze portugalskiej i niedawno w krótkim odstępie czasu wygrała z FC Porto i Sportingiem Lizboną.

Inter Mediolan jest, po trudnych derbach Włoch z Juventusem Turyn i remisie 1:1, dzięki czemu utrzymali fotel lidera we włoskiej Serie A. W Lidze Mistrzów rozpoczęli od czterech meczów bez porażki po raz pierwszy od sezonu 2009/10, czyli w której wygrali Puchar Europy. Podopieczni Simone Inzaghiego wciąż nie są jednak pewni pierwszego miejsca w grupie D, gdyż ustępują Realowi Sociedad różnicą bramek. Nerazzurri przyjeżdżają do stolicy Portugalii niepokonani od dziesięciu meczów we wszystkich rozgrywkach ( w tym czasie tylko dwa remisy). Mało tego, udało im się również uniknąć porażki w pięciu kolejnych meczach wyjazdowych Champions League (trzy wygrane i dwa remisy), a w czterech z nich zachowali czyste konto. To pokazuje, że Inter jest niezwykle trudnym przeciwnikiem, niezależnie od stadionu i rozgrywek. Moim zdaniem nie ma co przekreślać portugalskiego zespołu, mieli więcej czasu na odpoczynek, będą walczyć o trzecie miejsce, więc stawiam tutaj BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Benfica Lizbona – Inter Mediolan

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit PSG – Newcastle United znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. W ekipie z Mediolanu faworytem do strzelenia bramki jest Lautaro Martinez, który prezentuje znakomitą formę, jest liderem strzelców Serie A, strzelił nawet wyrównującego gola przeciwko Juventusowi Turyn. W ekipie gospodarzy pokładane nadzieje są w Casperze Tengstdt.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.



Statystyki na typy bukmacherskie Benfica Lizbona – Inter Mediolan

Inter jest niepokonany w tej edycji Ligi Mistrzów

Zespół z Mediolanu stracił tylko dwie bramki w fazie grupowej

Benfica przegrała wszystkie cztery spotkania i straciła siedem goli

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

W ostatnich pięciu spotkaniach zespół z Lizbony nie potrafił wygrać z Interem. Dwukrotnie padł remis, a trzy razy górą był włoski klub.

Przewidywane składy na mecz Benfica Lizbona – Inter Mediolan

Benfica Lizbona: Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino Luis, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva

Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino Luis, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva Inter Mediolan: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Cuadrado, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Carlos Augusto; Thuram, Martinez

Fot. PressFocus