Real Madryt – Napoli 29.11 – Typy bukmacherskie

Obok takiego spotkania jak Real – Napoli nie można przejść obojętnie. Obie drużyny miały spore szczęście przy losowaniu fazy grupowej i trzeba przyznać, że ich przeciwnicy nie powalają na kolana. Union Berlin to w tym sezonie jedna ze najsłabszych ekip niemieckiej Bundesligi, a portugalska Braga to zespół, który nie może równać do tych największych. Gospodarze zapewnili sobie już wyjście z grupy, ale goście w dalszym ciągu nie są tego pewni. Plan minimum dla piłkarzy z Neapolu to punkt za remis, ale czy im się uda ten cel zrealizować? Jak zwykle, przygotowaliśmy dla was typy bukmacherskie na to emocjonujące starcie. Zapraszam do analizy tego pojedynku.

Real Madryt – Napoli – typy bukmacherskie

Real Madryt podejdzie do tego meczu w roli faworyta, bo Królewscy w fazie grupowej są niepokonani. Strzelają trzy razy więcej bramek niż tracą, co jest godne podziwu. Kibice ze stolicy Hiszpanii mają powody do zadowolenia, bo Real walczy na każdym froncie i szansa na minimum jeden tytuł w tym sezonie jest spora. Oczywiście, w takich rozgrywkach jak La Liga czy Liga Mistrzów ważny jest każdy mecz, a kampania jest długa. Droga do sukcesu trwa miesiącami, ale już dziś mają jeden, potężny powód do zadowolenia. To oczywiście transfer Bellinghama, który z miejsca stał się wielką gwiazdą Królewskich. Zawodnik strzela jak w transie i nawet, gdy Real gra słaby mecz, nigdy nie wiadomo, kiedy ten młodzieniec się przebudzi i swoim strzałem zapewni trzy punkty. Taki scenariusz miał miejsce w ostatnim El Clasico.

Napoli notuje niełatwy sezon po zdobyciu mistrzowskiego tytułu we Włoszech. Strata do czołówki na krajowym podwórku nie jest taka mała, więc może w europejskich pucharach pójdzie im lepiej. Są bardzo blisko bezpośredniego awansu z grupy C, choć matematycznie mają jeszcze szanse na trzecie miejsce. Jeśli Braga dziś wygra z Unionem, a Napoli polegnie na Santiago Bernabeu, ostatnia kolejka fazy grupowej zapowiada się niezwykle emocjonująco. Piłkarze z Neapolu już niejednokrotnie w tym sezonie udowadniali, że ciężko radzą sobie z presją i dużą stawką pojedynku. Dzisiejszy wieczór może być dla nich trudny. Zwłaszcza, że grają z zespołem do tej pory niepokonanym.

Moim zdaniem to gospodarze w tym momencie są zespołem lepszym i doskonale radzą sobie przed własną publicznością. Nieprzypadkowo Real wygrał do tej pory wszystkie spotkania i myślę, że poradzą sobie również z Napoli. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.86 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Real Madryt – Napoli

Trzeba przyznać, że w ofertach bukmacherów na hit Real Madryt – Napoli znajdziemy wiele interesujących pozycji. Betfan proponuje kilkaset zakładów związanych z tym pojedynkiem. Obie ekipy naszpikowane gwiazdami największego formatu, mamy indywidualności, więc jeśli chodzi o strzelców to mamy naprawdę szeroki wybór. Przykładowo kurs na to, że Jude Bellingham trafi do siatki wynosi @2.74. Z mojej strony proponuje przyjrzeć się zakładom statystycznym. Obie ekipy zdobywają sporo rożnych w swoich meczach ligowych, więc może w tym kierunku warto poszukać value.

Mecz już nie ma większego znaczenia dla gospodarzy, którzy mają już zapewniony bezpośredni awans. Co innego w przypadku Napoli. Włosi muszą wyjść na pełnej koncentracji, bo rywal z Bragi ma jeszcze szanse odrobić do nich cztery punkty straty.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Napoli

Bilans bramkowy obu ekip: Real – 9:3, Napoli – 6:5

Real ostatni raz przegrał 24. września, było to ligowe starcie w Derbach Madrytu

Napoli w ostatnich trzech meczach zanotowało zwycięstwo, porażkę i remis

W ostatnich czterech bezpośrednich spotkaniach tych dwóch drużyn padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Napoli

Real Madryt: Lunin – Carvajal, Rudiger, Fernández, Mendy – Ceballos, Kross, Valverde, Bellingham – Rodrygo, Joselu

Lunin – Carvajal, Rudiger, Fernández, Mendy – Ceballos, Kross, Valverde, Bellingham – Rodrygo, Joselu Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus – Anguissa, Lobotka, Zieliński – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

