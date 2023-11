Za nami bardzo ciekawy wtorkowy wieczór z Ligą Mistrzów. Nie było większych niespodzianek, a większość spotkań obfitowała w bramki. Kontrowersje powstały wokół karnego podyktowanego przez Szymona Marciniaka. Zapraszam na podsumowanie wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów.

Lazio – Celtic 2:0

82′ Immobile 1:0

85′ Immobile 2:0

Lazio bardzo długo biło głową w mur. Gospodarze kompletnie nie potrafili znaleźć drogi do bramki rywali, a dobrych okazji było jak na lekarstwo. Już nieliczne kontrataki gości stwarzały większe zagrożenie. Podopieczni Sarriego potrzebowali zwycięstwa, aby awansować w 82. minucie na placu gry pojawił się Ciro Immobile. Ci, co skreślali doświadczonego Włocha po przeciętnym starcie sezonu z pewnością poczuli się co najmniej głupio. Ciro Immobile strzelił dwie bramki i zapewnił Lazio zwycięstwo, a jak się później okazało także awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od sezonu 2020/2021.

Feyenoord – Atletico Madryt 1:3

14′ Geertruida 0:1 (samobój)

57′ Hermoso 0:2

77′ Wieffer 1:2

81′ Gimenez 1:3 (samobój)

Takie mecze na pewno bolą. Feyenoord strzeliło trzy bramki, a Atletico Madryt tylko jedną. Końcowy wynik to jednak 3:1 dla Atleti, ponieważ mistrz Holandii dwukrotnie zanotował samobója. To właśnie swojak otworzył wynik spotkania i tylko taką bramkę kibice widzieli w pierwszej połowie. Dopiero w drugiej odsłonie rywalizacji otworzył się worek z bramkami. Na 0:2 trafił Hermoso, a gospodarze w 77. minucie złapali kontakt. Cztery minuty później Santiago Gimenez trafił do siatki, ale swojej, dlatego Feyenoord przegrał 1:3 i pożegnał się z fazą pucharową Ligi Mistrzów.

Szachtar – Antwerp 1:0

12′ Matviienko 1:0

Szachtar musiał wygrać spotkanie z Antwerp, aby zachować szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i tak też się stało. W 12. minucie do siatki trafił Matviienko. Patrząc na przebieg poprzedniej rywalizacji można było się spodziewać, że jeszcze sporo może się w tym meczu wydarzyć, ale była to jedyna bramka. O awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, Szachtar zagra z Porto.

Barcelona – Porto 2:1

30′ Pepe 0:1

32′ Cancelo 1:1

57′ Joao Felix 2:1

Barcelona zapewniła sobie awans wygrywając z Porto, ale mecz wcale nie był taki łatwy. Wynik rywalizacji otworzył Pepe. Nie było to jednak Portugalczyk, który jest najstarszym strzelcem gola w Lidze Mistrzów, a jego młodszy kolega z Brazylii. Barcelona odpowiedziała błyskawicznie za sprawą Cancelo.

Obrońca zagrał znakomite zawody, a do bramki dołożył asystę w 57. minucie. Podanie rodaka wykorzystał Joao Felix, który ustalił wynik rywalizacji na 2:1.

Milan – Borussia Dortmund 1:3

10′ Reus 0:1

37′ Chukwueze 1:1

59′ Bynoe-Gittens 1:2

69′ Adeyemi 1:3

Jeden z wtorkowych hitów Ligi Mistrzów nie zawiódł. Milan potrzebował zwycięstwa, jeśli chciał być panem swojego losu. Już w szóstej minucie miał doskonałą sposobność, aby objąć prowadzenie, ale jedenastkę zmarnował Giroud. Chwilę później z takiej samej sytuacji bramkę zdobył Marco Reus.

Gospodarze szukali gola wyrównującego i w 37. minucie na tablicy wyników było 1:1 po golu Chukwueze. W drugiej połowie strzelała już tylko Borussia. W 59. minucie do siatki trafił Bynoe-Gittens (premierowy gol w Champions League), a wynik rywalizacji na 1:3 ustalił Adeyemi. Borussia zapewniła sobie udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, a Milan musi liczyć nie tylko na wygraną z Newcastle, ale i na porażkę PSG w 6. kolejce.

PSG – Newcastle 1:1

24′ Isak

90+8′ Mbappe

W kolejnym wtorkowym hicie PSG podejmowało Newcastle. Paryżanie chcieli zapewnić sobie awans na Parc des Princes, a do tego musieli pokonać Newcastle. Mecz nie zaczął się dla nich najlepiej. Już w 24. minucie do siatki trafił Isak. Paryżanie mimo licznych ataków nie potrafili znaleźć drogi do bramki. Udało im się to dopiero w doliczonym czasie gry. Rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe. Jedenastka dla mistrza Francji podyktowana przez Szymona Marciniaka wywołała olbrzymie kontrowersje, a polski arbiter mierzy się obecnie z falą krytyki za tę decyzję.

Manchester City – RB Lipsk 3:2

13′ Openda 0:1

33′ Openda 0:2

54′ Haaland 1:2

70′ Foden 2:2

87′ Alvarez 3:2

W meczu o pierwszą pozycję w grupie G Manchester City podejmował RB Lipsk. Goście nieoczekiwanie prowadzili dwiema bramkami po zakończeniu pierwszej połowy. Dwukrotnie do siatki trafił Openda. W drugiej odsłonie rywalizacji gospodarzom udało się jednak odwrócić losy spotkania. Po bramkach Haalanda, Fodena i Alvareza, Manchester City triumfował 3:2.

Young Boys – Crvena Zvezda 2:0

8′ Nedeljkovic 1:0 (samobój)

29′ Blum 2:0

Young Boys grał z Crveną Zvezdą o Ligę Europy, którą gwarantuje trzecie miejsce w grupie. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie po trafieniu samobójczym Nedeljkovica. Następnie w 29. minucie wynik na 2:0 ustalił Blum. Dzięki temu klub ze Szwajcarii jest pewny gry w Lidze Europy.