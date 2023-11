Raków chce ściągnąć młody talent z Bośni

Raków Częstochowa nie próżnuje i chce już pracuje nad pierwszym zimowym transferem. Ma być to utalentowany Muhamed Sahinovicia z FK Sarajevo. To właśnie z tego klubu do Medalików dołączył Kovacević.

Choć to zimowego okienka transferowego pozostało jeszcze trochę czasu, to Raków Częstochowa nie próżnuje. Klub pracuje nad ściągnięciem utalentowanego bośniackiego bramkarza. Muhamed Sahinovic to golkiper FK Sarajevo, skąd do Medalików przyszedł Vladan Kovacevic. Według portalu Transfermarkt, Sahinovic warty jest 400 tysięcy euro. W tym sezonie rozegrał 13 spotkań ligowych i jest młodzieżowym reprezentantem swojego kraju.

🇵🇱| Muhamed Šahinović (20) will be sold to Polish club Rakow Częstochowa.

He will join former Sarajevo player Vladan Kovačević, who he will replace in the near future. He could join them this winter already.

[@Oslobodjenjeba] pic.twitter.com/wrXCmCyDGk

— Bosniaco🇧🇦 (@BiHFooty) November 28, 2023