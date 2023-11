LM. Kto w kolejce do awansu z grupy?

Dzisiaj zakończy się piąta, przedostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Będziemy świadkami rywalizacji w czterech grupach, gdzie dużo kwestii pozostaje nierozstrzygniętych.

Kto dołączy do fazy pucharowej?

Piąta seria fazy grupowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrana w grupach A, B, C oraz D. Kilka drużyn wciąż ma szanse na awans do 1/8 finału, a te, które już matematycznie zapewniły sobie udział w fazie pucharowej Champions League, walczą o to, by przystąpić do losowania jako zespół rozstawiony. Przyjrzyjmy się sytuacji w pierwszych czterech grupach.

Grupa A

Niekwestionowanym liderem w tej grupy jest Bayern Monachium, który na pewno wyjdzie z grupy z pierwszego miejsca. O to drugie dające awans walczą FC Kopenhaga, Galatasaray oraz Manchester United. Lekko ułatwione zadanie może mieć mistrz Turcji, który jako jedyny w tej grupie już rozegrał oba mecze z Bawarczykami. Galatasaray oraz FC Kopenhaga mają po cztery punkty, natomiast „oczko” mniej ma Manchester United. Rywalizacja Turków z Czerwonymi Diabłami może być kluczowy w kontekście rozwoju sytuacji w tej grupie.

Grupa B

Jeśli Arsenal odniesie dzisiaj zwycięstwo w meczu z Lens, Kanonierzy zapewnią sobie udział w fazie pucharowej Champions League. W drugim meczu w tej grupie Sevilla podejmie na Ramon Sanchez Pisjuan PSV Eindhoven. Pod względem matematycznym wszystkie cztery ekipy mają szansę na 1/8 finału, lecz kropkę nad „i” może postawić zespół prowadzony przez Mikela Artetę. Sevilla natomiast mając tylko dwa punkty, musi zapunktować w obu spotkaniach (a najlepiej wygrać), by zwiększyć swoje szanse na 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć doskonale wiemy, że ten konkretny zespół z Hiszpanii uwielbia inne rozgrywki europejskie…

Grupa C

W tej grupie możemy zobaczyć potencjalny hit Ligi Mistrzów tego dnia. Na Santiago Bernabeu przyjedzie SSC Napoli, a stawka tego meczu również nie jest mała. Real Madryt może przypieczętować zwycięstwo w grupie C, jeśli nie przegra w meczu z mistrzem Italii. Zwycięstwo przyjezdnych z kolei sprawi, że Napoli matematycznie zapewni sobie awans z grupy. W drugim meczu Braga zmierzy się z Unionem Berlin. W wygraną celują przede wszystkim Portugalczycy, ale oprócz wygranej potrzebują również korzystnego dla siebie wyniku w Madrycie (czyli w tym przypadku triumf Realu).

Grupa D

O ile w poprzednich trzech grupach awans jest możliwy w przypadku niemal każdego zespołu, o tyle grupa D już ma zapewnione dwa kluby, które pojawią się w najlepszej szesnastce Ligi Mistrzów tego sezonu. Jednak o rozstawienie powalczy zarówno Inter Mediolan, jak i Real Sociedad (po dziesięć punktów). W bezpośrednim spotkaniu Nerrazzurich z Baskami padł remis 1:1 na początku rywalizacji w fazy grupowej, a ponownie spotkają się ze sobą 12 grudnia w Mediolanie. Zanim jednak to nastąpi, Real Sociedad zagra u siebie z RB Salzburg, a a Inter pojedzie do Lizbony, by zmierzyć się z miejscową Benfiką. Dwa ostatnie zespoły nie awansują do fazy pucharowej Champions League, lecz jest szansa na kontynuację gry w europejskich pucharach – tyle, że w Lidze Europy. Zespół z Austrii ma trzy punkty przy zerowym dorobku mistrza Portugalii.

Which two will reach the last 16? 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/25ZquclgI5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023

Terminarz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Galatasaray – Manchester United, godz. 18:45

Sevilla – PSV Eindhoven, godz. 18:45

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, godz. 21:00

Real Madryt – SSC Napoli, godz. 21:00

Real Sociedad – RB Salzburg, godz. 21:00

Braga – Union Berlin, godz. 21:00

Arsenal Londyn – Lens, godz. 21:00

Benfica Lizbona – Inter Mediolan, godz. 21:00