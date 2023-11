Młody Francuz na celowniku topowych klubów Premier League

Jean-Clair Todibo zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w obecnym sezonie. 23-letni obrońca jest jednym z filarów defensywy drużyny Nicei, która w Ligue 1 straciła zaledwie cztery bramki, podczas trwania obecnych rozgrywek. Dobra postawa na boisku poskutkowała zainteresowaniem ze strony Manchesteru United oraz Tottenhamem. Jak informują zagraniczne media, zawodnik niebawem może zmienić barwy klubowe.

Todibo na celowniku wielkich klubów

W obecnym sezonie Nicea imponuje swoją formą. Klub znajduje się na drugim miejscu tabeli ligowej z jednym punktem straty do liderującego Paris Saint-Germain. Zespół podczas obecnej kampanii traci niezwykle małą ilość bramek. Jak do tej pory zanotował cztery utracone gole, co jest najlepszym wynikiem w całej Ligue 1. Spora w tym zasługa nie tylko polskiego bramkarza Marcina Bułki, ale również Jeana-Claira Todibo, który jest podstawowym obrońcą drużyny i zbiera za swoje występy bardzo dobre recenzje. Niebawem możemy być świadkami jego przenosin do klubu z wyższej pułki. Jak podają media w gronie zainteresowanych Francuzem znaleźli się Manchester United oraz Tottenham.

Koguty bardzo potrzebują nowego stopera, ponieważ nie mają wielu środkowych obrońców w swoim składzie. Dodatkowo z kontuzją zmaga się Micky van de Ven. W Manchesterze United z kolei defensywa jest bardzo niestabilna. Z powodu urazu pauzuje Lisandro Martinez, forma Harrego Maguirea jest często niewiadomą, a Raphael Varane oprócz częstych kontuzji, prawdopodobnie niedługo opuści drużynę Czernych Diabłów.

Kariera Todibo

Jean-Clair Todibo karierę rozpoczął Tolouse. Gracz w w styczniu 2019 roku przeniósł się do FC Barcelony, skąd był wypożyczany do Schalke 04, Benfiki oraz Nicei. W zespole Dumy Katalonii nie wywalczył miejsca w podstawowym składzie i w 2021 roku na stałe, za kwotę 8,5 milionów euro trafił do Nicei.