Zbigniew Boniek wskazał najlepszą drużynę w Polsce

Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanek Kołtoniem na kanale ”Prawda Futbolu”, podzielił się swoją opinią na temat klubu, który jego zdaniem jest najmocniejszy w PKO BP Ekstraklasie. Zdaniem byłego prezesa PZPN, Lech Poznań powinien dominować w lidze, jednak nie zajmuje obecnie pierwszego miejsca w tabeli, ponieważ zbytnio bazuje na indywidualnościach i nie najlepiej radzi sobie pod względem taktycznym.

Lech Poznań nie wykorzystuje swojego potencjału

Lech Poznań przed rozpoczęciem się obecnego sezonu miał wielkie na dzieję na udaną kampanię w ich wykonaniu. Tuż na początku rozgrywek, Kolejorz odpadł z europejskich pucharów w eliminacjach z Trnavą. Dodatkowo zespół z Poznania zajmuje aktualnie trzecie miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

Zbigniew Boniek uważa, że Lech Poznań nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, Kolejorz ma warunki na to, aby wygrywać ligę ze znaczną przewagą punktową.

,,Uważam, że Lech z dobrym trenerem, dobrze zorganizowanym, powinien wygrywać rozgrywki w Polsce z 15-18 punktami różnicy. Mógłby rywalizować tylko z Legią. Nasza liga jest jednak taka, że każdy może wygrać z każdym. Te drużyny słabsze są lepiej poukładane taktycznie niż mocne” – stwierdził był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek stwierdził, że Lech za bardzo bazuje na indywidualnościach swoich piłkarzy. Zdaniem 67-latka, drużyna nie jest odpowiednio przygotowana pod względem taktycznym.

,,Wydaje mi się, że Lech to jest drużyna, która bazuje na indywidualnych umiejętnościach każdego piłkarza. Jeżeli są w dobrym dniu, to są w stanie pokonać każdego 3:0. Natomiast jak patrzę na Lecha, to nie mam wrażenia, że ta drużyna ma coś przygotowanego na dany mecz pod względem taktycznym” – powiedział Zbigniew Boniek.