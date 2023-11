Futsal. Spektakularny mecz Constractu Lubawa w Lidze Mistrzów! Z 1:4 na 6:5!

Constract Lubawa, aktualny mistrz Polski w futsalu, walczy w fazie Elite Round Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu polski zespół wygrał z HIT Kijów 6:5, strzelając w trzy minuty aż pięć goli!

Rollercoaster z happy endem

W sezonie 2023/2024 przedstawicielem polskiego futsalu w Lidze Mistrzów jest Constract Lubawa, zwycięzca FOGO Futsal Ekstraklasy w poprzednim sezonie. W obecnych rozgrywkach Konstruktorzy również są na razie najlepszą drużyną w lidze. Lubawianie zajmują pierwsze miejsce ze zdobyczą 37 punktów oraz przewagą trzech „oczek” nad drugim Piastem Gliwice oraz czteroma nad Rekordem Bielsko-Biała. Podopieczni Dawida Grubalskiego dotarli w europejskich pucharach do fazy Elite Round, co już samo w sobie było historycznym sukcesem dla klubu z Lubawy. Teraz widzimy, że Constract wcale nie zamierza na tym poprzestać.

– Gra w Europie to dla nas kompletnie coś nowego, trudno wiele powiedzieć, poczekamy na rywala, przygotujemy się najlepiej, jak potrafimy i będziemy walczyć mecz po meczu – powiedział szkoleniowiec Constractu Lubawa jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024.

Pierwsza połowa należała do Ukraińców. Zespół z Kijowa w pierwszych 20 minutach strzelił dwa gole, a jedyną bramką dla mistrzów Polski zdobył Brazylijczyk Pedrinho. Druga część gry to było piękno futsalu oraz spektakularny powrót drużyny Dawida Grubalskiego. Nasi sąsiedzi prowadzili już 4:1, ale wtedy rozpoczęła się niesamowita pogoń Konstruktorów. Trener Constractu pod koniec meczu postawił wszystko na jedną kartkę i zdecydował się wycofać bramkarza. Efekty były natychmiastowe – drugiego gola dla Polaków strzelił Jakub Raszkowski, a po chwili trafienie kontaktowe zdobył Paweł Kaniewski. Constract Lubawa poszedł za ciosem i zdobywał kolejne bramki. Gola wyrównującego strzelił Claudinho, a piąta bramka należała do Pedrinho (dwa gole Brazylijczyka w tym spotkaniu). HIT Kijów odpowiedział trafieniem na 5:5, lecz decydujący cios wyprowadził ponownie Kaniewski, dając bardzo cenne zwycięstwo mistrzowi Polski w Lidze Mistrzów!

Następny mecz Konstruktorzy zagrają w czwartek z gospodarzem turnieju rozgrywanego w ramach Elite Round, Palma Futsal. 2 grudnia zespół z Lubawy zmierzy się z MNK Olmissum Omis.