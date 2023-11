Aston Villa – Legia 30.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.97 Aston Villa - Legia Warszawa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Jeśli ktoś nie ma pomysłu jak spędzić czwartkowy wieczór 30 listopada to spieszę z pomocą w zaplanowaniu, ponieważ przed nami bardzo bogata oferta piłkarska i zmagania w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy. W jednych i drugich mamy swojego przedstawiciela: Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa. Na razie radzą sobie z różnym skutkiem, a przed nami już 5. kolejka, czyli kluczowa etap fazy grupowej. W tym artykule poświęcimy czas na mecz stołecznego klubu, gdzie Legia uda się do Anglii i zagra w Birmingham na Villa Park z Aston Villą. Czy wicemistrz Polski będzie w stanie zaskoczyć kolejny raz na arenie międzynarodowej? Zapraszam do lektury!



➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Aston Villa – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Patrząc najpierw na zmagania ligowe w Premier League to Aston Villa jest objawieniem w ostatnim czasie i mocno zaskakuje. Do tego meczu na pewno przystąpią w dobrych humorach, ponieważ w weekend wygrali w Londynie z Tottenhamem Hotspur 2:1 i dzięki temu wskoczyli na wysokie 4. miejsce w tabeli. Do liderującego Arsenalu tracą zaledwie dwa punkty, a wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań. Kolejnym mocnym faktem jest to, że jako jedyni wygrali wszystkie mecze na własnym stadionie (6 zwycięstw) strzelając przy tym 23 bramki. Pod wodzą Unaia Emery’ego zespół z Birmingham poczynił ogromny postęp i w tym sezonie ich celem jest uzyskanie kwalifikacji do europejskich pucharów. Jeśli jednak chodzi o rozgrywki Ligi Konferencji Europy to tutaj są na drugim miejscu w grupie tuż za plecami Legii Warszawa z tą samą ilością punktową. Wygrali trzy mecze, a jedyna ich porażka miała w Warszawie przy Łazienkowskiej 2:3. Holenderski AZ Alkmaar pokonali dwukrotnie, szczególnie imponująco wyglądało wyjazdowe zwycięstwo, bo skończyło się wynikiem 4:1. Z bośniackim Zrinjski grali na razie raz i skromnie wygrali na własnym stadionie 1:0.

Legia Warszawa jest niespodziewanym liderem grupy, a wszystko zaczęło się premierową wygraną z Aston Villą 3:2 po kapitalnym meczu w Polsce. Potem niestety przegrali w Alkmaar 0:1, chociaż po przebiegu meczu i tym co pokazali gospodarze to Legia mogła wygrać ten mecz. Przez ponad pół godziny grali z przewagą jednego zawodnika, a bramkę którą stracili to właśnie w tym okresie, gdzie Holendrzy grali w dziesięciu. Legia dominowała w ostatnim fragmencie spotkania, ale niestety zabrakło szczęścia i kropki nad i. Są lekko rozdrażnieni, bo w Ekstraklasie tylko zremisowali z Wartą Poznań 2:2. Ale nie jest tajemnicą, że zawsze gdy grają w pucharach to idziemy im słabiej w lidze. Tutaj wyrywając jeden punkt zapewnią sobie już wyjście z grupy. Uważam, że Legię stać na zdobycie chociaż bramki, bo w tej edycji grają naprawdę przyzwoicie. Z mojej strony BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Aston Villa – Legia Warszawa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Aston Villi z Legią Warszawa. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Po stronie gospodarzy faworytem do strzelenia gola jest Ollie Watkins, natomiast jeśli chodzi o Legię to Tomas Pekhart.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Aston Villa – Legia Warszawa

Legia Warszawa straciła najmniej bramek w grupie (4)

Aston Villa strzeliła najwięcej goli w stawce (9)

Oba kluby jeszcze nie zremisowały w tej edycji LKE

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Aston Villa – Legia Warszawa