Górnik – Pogoń 01.12 – Typy bukmacherskie

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy trwa w najlepsze, a przed nami 17. kolejka zmagań w najlepszej lidze świata. Jedno wiemy na pewno: mamy kilku faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego, ponieważ ścisk w czołówce jest niesamowity. Pytanie brzmi czy Raków Częstochowa lub Lech Poznań będą w stanie powalczyć o najwyższy stopień na podium. Legia nie straci kontaktu z czołowymi zespołami? Ale chyba najwięcej osób zastanawia się czy Śląsk Wrocław będzie w stanie utrzymać aktualną dyspozycję w najbliższych tygodniach. My zaglądamy do Zabrza, gdzie Górnik w piątkowy wieczór 1 grudnia o godzinie 20:30 podejmie Pogoń Szczecin. Ja swojego faworyta mam, więc zapraszam do artykułu!

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Górnik Zabrze miał kapitalny finisz jeśli chodzi o poprzedni sezon 22/23 i zajęli ostatecznie 6. miejsce, gdzie w ostatnich 8 meczach sześciokrotnie wygrywali, a dwa razy remisowali. Teraz zaczęli średnio, dobre mecze przeplatają gorszymi i aktualnie plasują się na 11. miejscu. Całkiem niedawno mieli nawet serię trzech kolejnych wygranych, a wszystko zaczęło się w Zabrzu, gdzie wygrali z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 2:1. Następnie udali się do Łodzi, gdzie rozbili beniaminka ŁKS aż 5:0. W kolejnym meczu wrócili na własnego boisko odprawili Cracovię 1:0. Wydawało się, że zespół ze Śląska złapał wiatru w żagle i wrócił do dyspozycji z kwietnia i maja, ale nic bardziej mylnego, bo ostatnie dwie kolejki to już wyjazdowe porażki. Najpierw ze Stalą Mielec 1:2, a potem takim samym wynikiem z Puszczą Niepołomice. Czyli zespoły z którymi teoretycznie powinni spokojnie powalczyć o wygraną. Górnik przed własną publicznością gra w kratkę: trzy wygrane, dwa remisy i dwie porażki, a do tego ujemny bilans bramkowy. Trafić ich aktualną dyspozycję to jak wygrać szóstkę w totka.

Każdy pamięta początek Pogoni Szczecin, gdzie grali w eliminacjach do LKE i nie potrafili tego pogodzić z Ekstraklasą przegrywając cztery kolejne mecze. A styl w jaki to robili był mówiąc delikatnie fatalny. Byli po prostu bezradni, pogubieni, a mało tego w tych starciach nie zdobyli nawet jednej bramki. I potem nareszcie coś drgnęło, bo od 16 września, czyli pojedynku z Koroną Kielce przegrali tylko dwa razy, a w tym czasie rozegrali dziesięć spotkań. Potrafili wygrać z Jagiellonią Białystok czy rozbić Lecha Poznań 5:0, czyli zespoły prezentujące wysoką formę od początku sezonu. Może w dwóch ostatnich meczach zdobyli tylko jeden punkt, jednak patrząc na ich ostatnie wyjazdowe poczynania to dwa mecze wygrali i jeden zremisowali. Są faworytem w tym meczu, a ja stawiam na zwycięstwo „Portowców”. Ewentualna wygrana pozwoli im doskoczyć do podium Ekstraklasy.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Wraca Ekstraklasa, a to znaczy, że w Betfanie nie będziemy mogli narzekać na ofertę związaną z naszą ligą i jej spotkaniami. Ten bukmacher proponuje kilkaset zakładów związanych z pojedynkiem Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin. Obie strony potrafią strzelać bramki, mają kim postraszyć, ale my tym razem zaglądamy do zakładów łączonych, które proponuje Betfan.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.



Statystyki na typy bukmacherskie Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze ma ujemny bilans bramkowy (17:20)

Gospodarze w tym sezonie mają na swoim koncie najwięcej porażek (7)

Pogoń Szczecin od 16 września przegrała tylko dwa mecze

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Dwa mecze wygrał Górnik, tyle samo Pogoń, a raz padł remis, więc ostatnie pojedynki bardzo wyrównane.

