Sturm Graz – Raków Częstochowa 30.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.82 Sturm Graz - Raków Częstochowa BTTS TAK Obstaw

W czwartkowy wieczór 30 listopada wracają rozgrywki Ligi Europy, a my pod lupę bierzemy starcie Sturm Graz – Raków Częstochowa, które ma bardzo istotne znaczenie dla układu tabeli grupy D. Jedni i drudzy walczą przede wszystkim o trzecie miejsce, które uprawnia do gry w Lidze Konferencji, ale gospodarze przy szczęśliwych rezultatach dwóch ostatnich kolejek, mogą jeszcze sięgnąć po drugie miejsce, czyli bezpośrednie wyjście z grupy. Ten plan postarają się zburzyć goście z Polski, którzy ostatnio całkiem nieźle zaprezentowali się w Portugalii na meczu ze Sportingiem. Kto wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start⬅️

Sturm Graz – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Sturm Graz karty na stole dość przejrzyste: jeśli chcą zachować szanse na wyjście z grupy D to koniecznie muszą wygrać to spotkanie. Aktualnie plasują się na trzecim miejscu i tracą trzy „oczka” do poprzedzającego ich Sportingu Lizbona, który zagra na wyjeździe ciężki mecz z Atalantą Bergamo. Także jest szansa, że przegrają i wtedy austriacki zespół odrobi zaległości w tabeli. Zespół z Austrii minimalnie przegrał na własnym obiekcie ze Sportingiem 1:2, a w kolejnym meczu zremisowali z Atalantą 2:2. Dlatego teraz przed nimi starcie z teoretycznie najłatwiejszym rywalem i powinni to wykorzystać. Jeśli chodzi o austriacką Bundesligę to po krótkim kryzysie wrócili na zwycięską ścieżkę dwoma zwycięstwami i mają tyle samo punktów co Red Bull Salzburg, więc walka o tytuł zapowiada się pasjonująco. W lidze u siebie przegrali tylko jeden mecz (niedawno z Austrią Wiedeń).

Raków Częstochowa niestety zamyka stawkę z zaledwie jednym punktem na swoim koncie i ie ma już żadnych szans na awans do kolejnej rundy LE, gdyż nie wygrał żadnego z czterech dotychczasowych spotkań. Jeśli przegrają w Austrii to zakończą rozgrywki na ostatnim miejscu. Jedynym pocieszeniem jest to, że „Medaliki” po raz pierwszy zagrali w fazie grupowej europejskich pucharów. Do tej pory strzelili zaledwie dwie bramki i stracili najwięcej w grupie – 6. Raków Częstochowa po raz kolejny musi zmierzyć się z problemami zdrowotnymi swoich zawodników, a mistrzów Polski tej jesieni czeka jeszcze siedem ważnych meczów. W Ekstraklasie lekko się zacięli, ponieważ w pięciu spotkaniach wygrali tylko raz, a dwa ostatnie mecze remisowali. Z Cracovią ich gra najlepiej nie wyglądała i pozostawiała wiele do życzenia. Patrząc obiektywnie to moim zdaniem to spotkanie padnie łupem gospodarzy, którzy jednak walczą o bezpośredni awans, grają w tych rozgrywkach o wiele lepiej.

Myślę, że Raków, podobnie jak w Lizbonie, znowu zagra odważnie i uda im się zanotować minimum jedno trafienie. Austria to trudny teren, więc ze zdobyciem gola nie powinni mieć problemów również gospodarze. Stawiam na BTTS po kursie @1.82 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Sturm Graz – Raków Częstochowa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Sturm Graz – Raków Częsotchowy. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Może znowu Sonny Kittel zaskoczy niesamowitym strzałem z dystansu? Kurs na trafienie do siatki przez niemieckiego zawodnika wynosi aż @5.60.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i szanse na awans choćby z trzeciego miejsca do Ligi Konferencji. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Sturm Graz – Raków Częstochowa

obie ekipy mają ujemne bilanse bramkowe, Sturm Graz 4:5, a Raków 2:6

Sturm Graz wygrał dwa ostatnie mecze ligowe

Raków ostatnie dwa starcia ligowe zremisował

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Sturm Graz – Raków Częstochowa