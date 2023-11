Lyon ma po raz kolejny zmienić trenera

Legendarny francuski klub – Lyon jest w katastrofalnej sytuacji. Po zespole takiej klasy należy oczekiwać walki o europejskie puchary, tymczasem zadomowił się na ostatniej lokacie w tabeli. Jak przekonują francuskie media, wkrótce dojdzie do kolejnej zmiany trenera.

Grosso nie podołał

Jak donoszą media, w tym L’Euipe, to koniec Fabio Grosso w Lyonie. Włoski szkoleniowiec nie uratował znalazł recepty na problemy drużyny i wygrał tylko w jednym z siedmiu spotkań, w których poprowadził drużynę.

Według podawanych informacji, klub wciąż poszukuje potencjalnego następcy Fabio Grosso. Na razie tymczasowym trenerem ma zostać Pierre Sage. Lyon zagra wkrótce z Lens i Marsylią.

Lyon jest czerwoną latarnią Ligue 1, choć od takiego klubu powinno wymagać się co najmniej gry o europejskie puchary. Ma na swoim koncie siedem punktów, a do wyjścia ze strefy spadkowej potrzebowałby pięciu. Do tego jest najmniej bramkostrzelną drużyną i tylko Nantes i Lorient tracą więcej bramek. Klubowi nie pomaga nawet obecność Lacazette’a, który w poprzednim sezonie ligowym trafił do siatki 27 razy.