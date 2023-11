PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 17. kolejki

W najbliższy weekend zostanie rozegrana ostatnia kolejka rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy. Mistrza pierwszej rundy już znamy, ale wciąż jest wiele niewiadomych. Materiał powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

PKO BP Ekstraklasa: tabela przed 17. kolejką

🔝 @SlaskWroclawPl najlepszą drużyną rundy jesiennej! Po 17. kolejce nikt ich nie przeskoczy! 👏 pic.twitter.com/wPvA7bOl3K — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 27, 2023

PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź spotkań 17. kolejki

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok (01.12, 18:00)

W tym sezonie Warta lepiej czuje się na wyjazdach, a Jagiellonia jest praktycznie królem własnego podwórka. W piątek obie drużyny zmierzą się ze sobą niekoniecznie komfortowej dla siebie roli. W ostatniej serii gier poznanianie zatrzymali Legię Warszawa, a Jagę zatrzymał król remisów, Piast Gliwice. Jeśli białostoczanie mają myśleć o dogonieniu Śląska, powinni wygrać w Wielkopolsce.

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin (01.12, 20:30)

Obie drużyny mogą mówić o pewnej wpadce w poprzedniej serii gier. Górnik przegrał z Puszczą Niepołomice, a Pogoń dała się pokonać Stali Mielec. Jednak o potencjalnym zwycięstwie Portowców w tym spotkaniu może świadczyć klasyfikacja ligowa PKO BP Ekstraklasy oraz mecze wyjazdowe tej drużyny. Jeśli chodzi o same mecze w delegacjach, lepszy od Pogoni w tym sezonie jest tylko Śląsk. Ale czy ten trend zostanie utrzymany w 17. kolejce?

Stal Mielec – ŁKS Łódź (02.12, 12:30)

Ewidentnym faworytem są piłkarze Kamila Kieresia. Dziewiąte miejsce Stali to solidny wynik w tym sezonie, czego nie można powiedzieć o Łódzkim Klubie Sportowym, który szoruje po dnie. Po drugie, łodzianie dalej czekają na pierwszą zdobycz punktową na wyjazdach. Jeżeli nic zaskakującego się nie wydarzy w tym meczu, na pierwsze punkty poza Łodzią jeszcze przyjdzie ŁKS-owi trochę poczekać.

Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice (02.12, 15:00)

Jeśli w meczu piłkarskim bierze udział drużyna Aleksandara Vukovicia, trzeba zadać sobie zasadnicze pytanie: czy znowu będzie remis? Piast jest prawdopodobnie ewenementem w skali świata, jeśli chodzi o liczbę zremisowanych spotkań w lidze: aż 12 (!) meczów na 16 w tym sezonie zakończyło się podziałem punktów. Puszcza ma serię dwóch zwycięstw z rzędu, lecz nawet punkt zdobyty w tej rywalizacji może być bardzo cenny dla beniaminka PKO BP Ekstraklasy.

Widzew Łódź – Radomiak Radom (02.12, 17:30)

Starcie dwóch drużyn ze środka tabeli. Wydaje się, że jest to mecz trudny do przewidzenia pod kątem faworyta tego spotkania. Decydująca może być jednak ostatnia forma zespołów, a dobrą dyspozycją może pochwalić się Widzew (dwa ostatnie mecze wygrane). Gospodarze na pewno będą mieć szansę, aby tę serię przedłużyć. W Radomiaku debiut w roli trenera tej drużyny zaliczy Maciej Kędziorek, dotychczas asystent Johna van den Broma w Lechu Poznań.

Korona Kielce – Lech Poznań (02.12, 20:00)

W ostatnich tygodniach Korona również bardzo „polubiła” remisy. Jednak zdecydowanym faworytem meczu w Kielcach będzie Kolejorz. Aby zakończyć rundę jesienną na podium, podopieczni Johna van den Broma powinni wygrać to spotkanie. Pięć meczów domowych bez porażki Korony Kielce jest niezłym argumentem, jest weryfikacją formy może być właśnie Lech.

Cracovia Kraków – Ruch Chorzów (03.12, 12:30)

Drużyny, które walczą o uniknięcie spadku, skonfrontują się między sobą. Za faworyta mogą być uważani piłkarze Cracovii. Licznik zwycięstw Ruchu Chorzów w tym sezonie zatrzymał się na liczbie 1. Jan Woś został nowym trenerem Niebieskich, natomiast na razie niewiele wskazuje na to, by Ruch zapoczątkował marsz w górę tabeli. Jeśli Pasy wygrają to spotkanie, mogą znacznie ułatwić sobie zadanie w kontekście utrzymania się w lidze.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa (03.12, 15:00)

Mimo faktu, że Legia dobrze prezentuje się w europejskich pucharach, to mecz w Lubinie nie ma wyraźnego faworyta. Spotykają się sąsiedzi w ligowej tabeli (siódme Zagłębie z szóstą drużyną ze stolicy), w dodatku Wojskowi często gubią punkty w meczach z niżej notowanymi zespołami. W obecnym sezonie Miedziowi przegrali tylko jeden mecz na własnym stadionie. I wydaje się, że w Lubinie zobaczymy podział punktów.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa (03.12, 17:30)

Rundę jesienną zakończy mistrz tej rundy, które podejmie u siebie aktualnego mistrza Polski, Rakowa Częstochowa. Drużyna Jacka Magiery jest ekipą prezentującą się zdecydowanie najpewniej w tej lidze i najrzadziej gubi punkty. W niedzielę do Wrocławia przyjedzie przeciwnik wysokiej klasy, lecz jeżeli Śląsk ma myśleć o powtórzeniu sukcesu z sezonu 2011/2012, trzeba wygrywać również i takie mecze. Na pięć ostatnich meczów Raków wygrał tylko jeden (z Zagłębiem Lubin, aż 5:0).

PKO BP Ekstraklasa: 17. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Śląsk Wrocław: Leiva (kartki)

Cracovia Kraków: Oshima (kartki) Jablonsky (kontuzje)

Piast Gliwice: Katranis, Mosór (kartki), Mucha (kontuzje)

Zagłębie Lubin: Dioudis (kartki)

Jagiellonia Białystok: Łaski (kontuzje)

Korona Kielce: Łukowski (kontuzje)

Raków Częstochowa: Lopez, Papanikolau, Svarnas, Arsenić, Yeboah, Zwoliński, Pestka, Gryszkiewicz (kontuzje)

Lech Poznań: Dagerstal (kontuzje)

Legia Warszawa: Celhaka (kartki), Mustafajew (kontuzje)



Pogoń Szczecin: Wędrychowski, Loncar (kontuzje)

Puszcza Niepołomice: Craciun, Hajda, Jakuba (kartki), Komar, Majchrzak (kontuzje)

Radomiak Radom: Machado, Ramos (kontuzje)

Warta Poznań: Bartkowski, Szymonowicz (kartki), Zrelak, Przybyłko (kontuzje)

Widzew Łódź: Kerk, Szota, Shehu (kontuzje)

PKO BP Ekstraklasa: klasyfikacja strzelców przed 17. kolejką

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 13 bramek / 3 asysty

2. Ilja Szkurin (Stal Mielec) – 8 bramek / 5 asyst

3. Pedro Henrique Alves de Almeida (Radomiak Radom), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 bramek / 2 asysty

5. Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin) – 7 bramek / 1 asysta

6. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 6 bramek / 5 asyst

7. Kristoffer Velde (Lech Poznań) – 6 bramek / 4 asysty

8. Mikael Ishak (Lech Poznań) – 6 bramek / 3 asysty

9. Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) – 6 bramek / 1 asysta

10. Tomas Pekhart (Legia Warszawa) – 6 bramek / 0 asyst

Fot. Pressfocus