Ukraina – Polska. Zapowiedź Ligi Narodów kobiet

Przed polskimi piłkarkami jeden z najważniejszych meczów nie tylko w tym roku, ale być może w całej historii. W piątek, 1 grudnia, nasze reprezentantki zmierzą się z Ukrainą. Zwycięstwo zapewni im awans do Ligi A.

Ukraina – Polska (01.12, 18:00)

Biało-czerwone od początku udziału w Lidze Narodów UEFA radzą sobie wyśmienicie. Rozgrywki rozpoczęły od trzech zwycięstw: z Greczynkami (3:1), Ukrainkami (2:1) i Serbkami (2:1). W rewanżu na Bałkanach zremisowały z najgroźniejszymi rywalkami 1:1, zyskując znakomitą pozycję do walki o awans.

W zasadzie mogą „przyklepać” go już w piątek. Polki zmierzą się wówczas z Ukrainkami. Nasze piłkarki, by być pewne przepustki do Ligi A, muszą uzyskać minimum tyle samo punktów co Serbki, które tego samego dnia zagrają z Greczynkami. Krótko mówiąc: wygrana zapewnia nam awans, remis – tylko w przypadku braku wygranej Serbek, a porażka – tylko w przypadku porażki Serbek.

Mecz Ukraina – Polska rozpocznie się o godzinie 18:00. Choć to teoretycznie spotkanie wyjazdowe, w praktyce zostanie rozegrane w naszym kraju, a konkretnie w Stalowej Woli.

Nasze piłkarki będą faworytkami tego starcia, choć wciąż (to problem znany doskonale od początku Ligi Narodów) zmagają się z niedoborem środkowych obrończyń. Tym razem ponownie z gry wypadła Małgorzata Grec, po tym jak doznała kontuzji złamania kości w śródręczu.

Z wieści pozytywnych: do gry na pełnych obrotach wróciła Adriana Achcińska. W ostatnim czasie w Bundeslidze występowała w pełnym wymiarze czasowym, a w starciu z Freiburgiem popisała się przepięknym trafieniem. To wszechstronna zawodniczka. Na tyle, że… może być jedną z kandydatek do wyjścia właśnie w roli środkowej obrończyni.

Liczymy, że czeka nas piątkowy wieczór pełen pozytywnych emocji. I zwieńczony historycznym awansem. Przejście do Ligi A oznaczałoby nie tylko możliwość rywalizacji z najlepszymi na kontynencie, ale i łatwiejszą drogę do Euro 2025. Polki miałyby wówczas zapewniony minimum baraż.

Tabela „polskiej” grupy po czterech kolejkach:

1. Polska – 10 punktów (bramki: 8-4)

2. Serbia – 7 punktów (bramki 8-4)

3. Ukraina – 3 punkty (bramki 4-6)

4. Grecja – 3 punkty (bramki 3-9)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN