Zapowiedź sportów zimowych 01-03.12 z Kępysem

Po niezbyt udanej inauguracji sezonu zimowego, liczymy na lepsze występy Polaków w najbliższy weekend. Ten weekend będzie obfitował w zmagania z udziałem naszych reprezentantów. Kibice będą mogli śledzić rywalizacje skoczków narciarskich, alpinistek, biegaczy i panczenistów. Będziemy mieli także reprezentantkę, która zadebiutuje w kombinacji norweskiej. Zapowiedź przygotowaliśmy wraz z ekspertem od sportów zimowych – Radosławem Kępysem.

Sporty Zimowe 2023/2024: starty Polaków 1 – 3 grudnia

Skoki narciarskie

Nasi skoczkowie po niezbyt udanych zmaganiach w Ruce wystąpią w Lillehammer. Jest to dla nich zdecydowanie lepiej wspominana skocznia. Skład Polaków pozostanie niezmieniony. Thomas Thurnbichler ogłosił, że w ten weekend nasz kraj w Pucharze Świata reprezentować będą: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł.

Dawid Kubacki podczas pierwszego weekendu potwierdził, że jest liderem naszej kadry i punktował w obu konkursach. Piotr Żyła w czołowej trzydziestce uplasował się w niedzielnym konkursie. Niestety nie popisał się nasz najbardziej utytułowany skoczek – Kamil Stoch.

Plan na weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer 🇳🇴

🗓️ 2.12

⏰ 12:00 konkurs indywidualny K (HS98)

⏰ 16:10 konkurs indywidualny M (HS98) 🗓️ 3.12

⏰ 12:30 konkurs indywidualny K (HS140)

O opinię na temat następnych zawodów poprosiliśmy eksperta sportów zimowych – Radosława Kępysa:

Ruka niestety znowu nie była dla nas szczęśliwa. Polacy kilkukrotnie podbijali jednak Lillehammer. Czy Twoim zdaniem możemy liczyć na lepsze wyniki na norweskiej skoczni?

Radosław Kępys: Należy mieć nadzieję, że wyniki będą lepsze. W Finlandii nasi reprezentanci mieli swoje problemy zdrowotne i te kilka dni przerwy pomiędzy konkursami w Finlandii i Norwegii powinny działać na ich korzyść. W Kuusamo niewielkie przebłyski potrafili pokazać Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Myślę, że to z tymi zawodnikami należy wiązać nadzieję na dobre wyniki – jeśli nie jeszcze teraz w Norwegii, to na pewno za kilka tygodni w okolicach Turnieju Czterech Skoczni. Bardzo martwię się o Kamila Stocha, który początek sezonu miał fatalny i wątpię, żeby w Lilehammer można było liczyć na nagłą poprawę. Niewiadomą jest też forma dwóch innych kadrowiczów – Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska.

Program zawodów PŚ w Lillehammer (HS98 i HS140):

01.12.2023, piątek

17:00 – kwalifikacje

02.12.2023, sobota

16:10 – konkurs indywidualny

03.12.2023, niedziela

15:30 – kwalifikacje

17:00 – konkurs indywidualny

Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich są dostępne na TVN i Eurosporcie.

Biegi narciarskie

Po zakończeniu kariery przez Justynę Kowalczyk, nie doczekaliśmy się w tej dyscyplinie następcy na tak wysokim poziomie. Mimo to nasi reprezentanci biegają w Pucharze Świata i często sięgają po punkty. Po weekendzie w Ruce przenoszą się do szwedzkiego Gallivare.

W sobotę odbędzie się bieg stylem dowolnym na 10 kilometrów. Jak zapowiedział trener, pobiegną wszyscy nasi reprezentanci, a więc: Monika Skinder, Izabela Marcisz oraz Dominik Bury, Kamil Bury, Maciej Staręga, Robert Bugara i Sebastian Bryja. Natomiast w niedzielę odbędzie się sztafeta 4 x 7,5 kilometra. Trener podejmie w sobotę decyzję na temat tego, kto pobiegnie w tych zawodach.

A tak prezentuje się rozpiska startów Polaków 🇵🇱 w Pucharze Świata w biegach narciarskich w Gallivare 🇸🇪 🗓️ 2.12

⏰ 9:45 bieg na 10 km s. dowolnym K

⏰ 12:00 bieg na 10 km s. dowolnym M 🗓️ 3.12

Po Justynie Kowalczyk, która była niedościgniona nastał w naszej kadrze przestój. Czy w perspektywie czasu pojawi się jakiś biegacz lub biegaczka, którzy mogliby chociaż zbliżyć się do występów Justyny?

Radosław Kępys: Jakiś rok – dwa lata temu wydawało się, że przede wszystkim Monika Skinder powinna robić stałe postępy w sprincie, z kolei na dystansach bardzo dobrze rokowała Izabela Marcisz. Nasze zawodniczki pokazują się w Pucharze Świata, ale nie prezentują formy, która w tej chwili starczyłaby nawet na 30-tkę Pucharu Świata, nie mówiąc już o nawiązaniu do walki o czołowe lokaty, gdzie prym wiodą głównie reprezentantki krajów skandynawskich – Norwegii, Szwecji, czy Finlandii. Podobnie jest u panów, choć tutaj Dominik Bury w zeszłym sezonie 8 razy znalazł się w czołowej 30-tce, bijąc nawet swój rekord życiowy 11. miejscem podczas słynnej wspinaczki na Alpe Cermis w ramach Tour de Ski. Rozwój tego zawodnika oraz jego brata Kamila należy obserwować z zainteresowaniem.

Program zawodów PŚ w Gällivare

02.12.2023 (sobota)

9:45 – bieg na 10 km kobiet stylem dowolnym

12:00 – bieg na 10 km mężczyzn stylem dowolnym

03.12.2023 (niedziela)

9:50 – sztafeta kobiet 4×7,5 km stylem dowolnym

12:00 – sztafeta mężczyzn 4×7,5 km stylem dowolnym

Transmisje z Pucharu Świata w biegach narciarskich można obejrzeć na Eurosporcie.

Narciarstwo alpejskie

Nasze alpejki spisują się w tym sezonie dosyć dobrze. Z każdego weekendu w którym startowały, przywoziły punkty. W ten weekend Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Łuczak będą rywalizować w ramach Pucharu Świata w Tremblant. Odbędą się zjazdy w slalomie gigancie, w których bardzo dobrze czuje się Maryna Gąsienica Daniel. Można więc oczekiwać solidnej zdobyczy punktowej ze strony naszej reprezentantki. Liczymy również na punkty Magdaleny Łuczak. W obu startach w tym sezonie w slalomie gigancie, dwie nasze reprezentantki zdobywały punkty.

Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak powalczą w Tremblant 🇨🇦 o kolejne punkty Pucharu Świata 🏆 Łapcie plan na weekend 👇 🗓️2-3.12

⏰ 17:00 I przejazd GS

Świetnie spisują się nasze alpejki. Dwa weekendy i w każdym z nich nasze reprezentantki były w punktach. W Tremblant nasze alpejki będą rywalizować w Slalomie Gigancie – koronnej konkurencji Maryny Gąsienicy-Daniel. Jak oceniasz szanse na podium?

Radosław Kępys: Na razie ocenianie szans na podium to zdecydowanie za dużo. Mimo, że Maryna Gąsienica-Daniel ugruntowała już sobie pozycję w światowej czołówce i często bywa w czołowej 10-tce slalomu giganta, to jednak do podium ciągle sporo brakuje. Dobrze by było, by w końcu udało się to naszej 29-latce, ale początek sezonu też nie rozpieścił, jeśli chodzi o wyniki – 13. miejsce w Soelden i 28. w Killington to rezultaty poza pierwszą 10-tką, więc najpierw Polka powinna znaleźć formę, która pozwoli jej się tam zameldować. Później można myśleć o wyższych celach. Bardzo wartościowym wynikiem jest za to 17. pozycja 21-letniej Magdaleny Łuczak w slalomie gigancie w Killington. Oby to był pierwszy krok dla naszej reprezentantki w kierunku stabilizacji i utrzymywania miejsca, które daje możliwość rywalizacji w drugim przejeździe.

Program zawodów PŚ w Killington

2.12.2023, sobota

17:00 – I przejazd slalomu giganta kobiet

20:15 – II przejazd slalomu giganta kobiet

3.12.2023, niedziela

17:00 – I przejazd slalomu giganta kobiet

20:15 – II przejazd slalomu giganta kobiet

Transmisja ze zmagań w narciarstwie alpejskim będzie dostępna na Eurosporcie.

Łyżwiarstwo szybkie

Polscy panczeniści po zmaganiach w Azji przenoszą się do Stavenger. Dwa weekend Pucharu Świata to dwa medale dla Polski. Kibice liczą co najmniej na utrzymanie tej serii. Rywalizacja w tym norweskim mieście dobrze kojarzy się naszym polskim panczenistom. Swój jedyny indywidualny medal zdobył tu Marek Kania. Skład: Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek liczą na kolejny medal w sprincie drużynowym.

Po dwutygodniowej przerwie do rywalizacji wrócą panczeniści. Po dwóch weekendach Pucharu Świata, Polska ma na swoim koncie dwa medale. Możemy spodziewać się utrzymania tej serii w Stavanger?

Radosław Kępys: Dwa medale to do tej pory osiągnięcie w sprincie drużynowym kobiet podczas Pucharu Świata w Pekinie, gdzie Polki jechały w składzie Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik, Andżelika Bosiek. Drugi medal – srebro – zdobyła dwójka mieszana Damian Żurek i Karolina Bosiek w sztafefcie mieszanej. To właśnie nasza panczenistka na razie jest bardzo jasną postacią kadry. Indywidualnie najlepszy wynik naszej reprezentantki to 9. miejsce na 1000 metrów w Pekinie. Jeśli chodzi o mężczyzn w Pekinie 5. na 500 metrów był Damian Żurek. To pokazuje, że indywidualnie do podium trochę nam brakuje, ale Puchar Świata w Stevenger to ostatni przystanek przed zawodami w Tomaszowie Mazowieckim, więc nasi reprezentanci na pewno będą chcieli zbudować najwyższą formę na te zawody. Ściganie w Norwegii tylko w tym pomoże. Jeśli jednak mamy gdzieś największe szanse na podium zdecydowanie w zmaganiach drużynowych.

Harmonogram występów Polaków będzie wkrótce dostępny.

Kombinacja norweska

W ten weekend wystartuje Puchar Świata w kombinacji norweskiej. W tej dyscyplinie będziemy mieli jedną reprezentantkę – Joannę Kil. Polka jest pozytywnie nastawiona przed nowym sezonem. W poprzednim zajęła 30. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a teraz liczy na jeszcze lepszy wynik. Zawody odbędą się w piątek i sobotę. Nasza reprezentantka najpierw będzie skakać na skoczni HS98, a następnie pobiegnie na 5 kilometrów.

Joanna Kil zainauguruje sezon 2023/2024 w Lillehammer 🇳🇴 Plan na weekend z kombinacją: 🗓️ 1.12

⏰ 12:10 skoki do kombinacji

⏰ 14:10 bieg do kombinacji 🗓️ 2.12

⏰ 9:50 skoki do kombinacji

