Kristoffer Velde na celowniku Fenerbahce!

Kristoffer Velde w poprzednim sezonie był wiodącą postacią w barwach Lecha Poznań. Norweg podtrzymuje wysoką formę również w obecnych rozgrywkach. Wydawało się, że 24-latek opuści zespół Kolejorza już latem. Ostatecznie piłkarz pozostał w klubie z Poznania. Jak informuje ”sporx.com”, skrzydłowy nalazł się na celowniku Fenerbahce.

Christoffer Velde znalazł się na celowniku Fenerbahce

Kristoffer Velde trafił do Lecha Poznań w styczniu 2022 roku za 1,1 miliona euro. Gracz jest jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w PKO BP Ekstraklasie. Zawodnik w obecnym sezonie, w 20 meczach strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty. Velde prezentował wysoki poziom już w poprzednich rozgrywkach. Gdzie w 48 spotkaniach zdobył 16 bramek i zaliczył 7 asyst. 24-latek bardzo dobrze spisywał się w Lidze Konferencji Europy, a zwłaszcza błyszczał w spotkaniach z Fiorentiną, gdzie strzelił dwa gole w dwóch meczach.

Wydawało się, że Norweg opuści poznański klub tego lata, ponieważ kilka europejskich klubów podpytywało władzę Lecha Poznań o piłkarza. Najbardziej prawdopodobny wydawał się transfer do Beaiktasu, ostatecznie 24-latek pozostał w Lechu. Jak informuje ”sporx.com” Fenerbahce jest zainteresowane sprowadzeniem skrzydłowego. Wiele wskazuje na to, że turecki klub opuści jeden z dwóch zawodników – Ryan Kent lub Josha King. Wówczas Fenerbahce sprowadziłoby zastępstwo w postaci Velde. Portal Tranfsermakrt wycenia norweskiego ofensywnego gracza na 5 milionów euro.

Jak radziło sobie Fenerbahce w poprzednim sezonie?

Jeżeli transfer Christoffera Velde dojdzie do skutku, będzie oznaczało to, że zagra w jednej drużynie z reprezentantem polski – Sebastianem Szymańskim. Fenerbahce w poprzednim sezonie zajęło drugie miejsce w lidze z ośmioma punktami straty do pierwszego Galatasaray. W obecnych rozgrywkach zajmują pozycję lidera z tą samą ilością punktów co aktualny mistrz kraju.