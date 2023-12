W czwartek odbyła się przedostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. W pierwszych rozgrywkach nasz kraj reprezentuje Raków, a w drugim Legia Warszawa. Obie drużyny mają szanse awansować do fazy pucharowej. Sprawdź co musi się stać, aby mistrz i wicemistrz Polski grali także wiosną w europejskich pucharach.

Co musi się stać, aby Legia awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji?

Legia Warszawa już w miniony czwartek mogła zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Spełniły się jednak dwa warunki, które uniemożliwiły przedwczesne świętowania. AZ wygrał ze Zrinjski, a następnie Legia przegrała z Aston Villą 1:2. Wojskowi są na drugiej pozycji w grupie E, ale mają tylko trzy punkty przewagi nad AZ Alkmaar. To właśnie z tym klubem powalczy o awans do fazy pucharowej. Jeżeli Legia chce grać dalej w europejskich pucharach to nie ma tu żadnej większej filozofii – nie może przegrać w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji z AZ Alkmaar. Wojskowi przegrali pierwszy mecz w Holandii, a więc przy takiej samej liczbie punktów (stan punktów wyrówna się w przypadku wygranej AZ Alkmaar) awansuje klub z Eredivisie. Mecz Legii Warszawa z AZ Alkmaar odbędzie się 14.12 o 18:45 w Warszawie.

Co musi się stać, aby Raków awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa nie ma już szans na awans do fazy grupowej Ligi Europy. Wciąż może jednak liczyć jeszcze na grę w Lidze Konferencji, którą zapewnia trzecie miejsce w grupie. Medaliki w czwartek nieoczekiwanie pokonały Sturm Graz. Mistrz Polski zrównał się punktami z klubem z Austrii, a w meczach bezpośrednich mamy remis. Decydować będzie zatem bilans bramek, który na ten moment Raków ma gorszy o 1. W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy Raków zagra u siebie z Atalantą, a Sturm na wyjeździe ze Sportingiem. Co musi się stać, aby awansował mistrz Polski? Są dwie opcje:

Raków zremisuje albo pokona Atalantę i będzie miał więcej punktów od Sturmu Graz Raków będzie miał korzystniejszy bilans bramkowy. Trzeba w tym przypadku liczyć na porażkę austriackiego klubu co najmniej trzema bramkami, zakładając porażkę Rakowa jednym golem (po bilansie bramek brane są pod uwagę gole strzelone).

