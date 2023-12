Aston Villa złożyła skargę na Legię Warszawa do UEFA

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa mierzyła się z Aston Villa w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Przed meczem doszło do starć między kibicami Legii Warszawa, a Aston Villą. Klub Premier League wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym informuje, że złożył skargę do UEFA na drużynę Wojskowych.

W wyniku czwartkowych starć kibiców Legii Warszawa z policją na ulicach Birmingham, czterech funkcjonariuszy zostało rannych, a 46 fanów warszawskiego klubu zostało aresztowanych. Zespół Premier League wydał komunikat, w którym poinformował, że złożył skargę do UEFA na Legię Warszawa, w konsekwencji za zachowanie polskich kibiców.

,,Aston Villa może potwierdzić, że złożyła oficjalną skargę do UEFA w związku z zachowaniem Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa i jego kibiców przed wczorajszym meczem Ligi Konferencyjnej UEFA w Villa Park” – możemy przeczytać w komunikacie klubu.



Głos na temat sprawy zabrał również prezes operacyjny Aston Villi.

,,Brak współpracy i zwłoka ze strony urzędników Legii Warszawa przed meczem były całkowicie niedopuszczalne i głęboko rozczarowujące. Takie zachowanie zwiększyło niebezpieczeństwo, na jakie narażeni byli funkcjonariusze policji West Midlands i nasi kibice przed meczem, a sceny zakłócenia porządku przez kibiców Legii nie mają miejsca we współczesnym futbolu, ani w cywilizowanym społeczeństwie. Aston Villa będzie składać dalsze oświadczenia do UEFA, aby zapewnić, że inne kluby i siły policyjne w całej Europie nie będą narażone na podobne poważne zagrożenia bezpieczeństwa z rąk Legii Warszawa. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni policji West Midlands za zapewnienie bezpieczeństwa naszym kibicom i lokalnej społeczności zeszłej nocy i cieszymy się, że za pośrednictwem brytyjskiej policji złożą oni również własne oświadczenia do UEFA” – powiedział prezes operacyjny Aston Villi.

