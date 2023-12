Jeremie Frimpong postrzegany jest jako jeden z najbardziej perspektywistycznych bocznych obrońców na świece. 22-latek kapitalnie spisuje się w obecnym sezonie, dzięki czemu zwrócił uwagę na siebie wielu topowych klubów. Bardzo prawdopodobne jest, że Holender opuści drużynę Bayeru Leverkusen latem 2024 roku. Wówczas obowiązywać będzie jego klauzula odstępnego, która wynosi 40 milionów euro.

Jeremy Frimpong występuje w Bayerze Leverkusen od stycznia 2021 roku. Holender trafił wówczas z Celticu Glasgow za 11 milionów euro. Prawy obrońca szybko zawitał do wyjściowej jedenastki zespołu ligi niemieckiej i z roku na rok czyni coraz większe postępy. 22-latek jest jednym z lepszych defensywnych graczy Bundesligi. Dodatkowo postrzegany jest jako olbrzymi talent i bardzo perspektywistyczny zawodnik. W poprzednim sezonie Frimpong w 48 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył 11 asyst. W tym sezonie jego statystki wyglądają jeszcze bardziej efektownie. Holender jak do tej pory zagrał w 17 meczach strzelił sześć bramek i zanotował siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 45 milionów euro. Kwota transferu byłaby zapewne zdecydowanie wyższa, jednak Frimpong dzięki klauzuli może opuścić drużynę Aptekarzy latem 2024 roku za 40 milionów euro.

