Newcastle – Manchester United 02.12 – Typy bukmacherskie

Premier League to najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Anglii, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona 20 lutego 1992 i od tego momentu zarządzana przez FA Premier League, a do tego uważana za najbardziej atrakcyjną ligę przez wiele osób na całym świecie. W sobotę wieczorem będzie naprawdę gorąco, bo czeka nas kolejne spotkanie wagi ciężkiej, które elektryzuje wielu fanów angielskiej piłki. Newcastle United na St. James’ Park zmierzy się z Manchesterem United i nie wyobrażam sobie wielkiego, piłkarskiego widowiska! Poniżej moja propozycja bukmacherska, zapraszam!



Newcastle United – Manchester United – typy bukmacherskie

Newcastle United jest po fantastycznym sezonie 22/23, gdzie zajęli 4. miejsce i dzięki temu grają w Lidze Mistrzów. W całej kampanii przegrali tylko pięć spotkań, tyle samo co mistrz Anglii – Manchester City, więc wcale nie dziwi tak dobra postawa. „Sroki” start w tej edycji miały kiepski, przegrali nawet trzy mecze z rzędu, ale od 16 września, gdzie pokonali Brentford 1:0 przegrali tylko jeden mecz – wpadka z Bournemouth 0:2 całkiem niedawno. Ale zajmują już siódme miejsce i doganiają powoli czołówkę. Każdy chyba pamięta ich niedawny wyczyn, gdzie rozbili Sheffield aż 8:0 i to był prawdziwy pokaz mocy z ich strony w ofensywie. Tydzień temu rozbili na własnym stadionie Chelsea Londyn 4:1 i potwierdzili wysoką formę. Newcastle na pewno nie może pogodzić się z remisem 1:1 w Paryżu z PSG i przyznaniu kontrowersyjnego rzutu karnego, wykorzystanego Kyliana Mbappe z PSG w 98. minucie. Menedżer Eddie Howe dyplomatycznie określił tę decyzję jako „słabą”, a jego drużyna została pozbawiona kontroli nad własnym losem w LM. Angielski zespół zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie i powinni wygrać ten mecz. Jednak Tomasz Kwiatkowski nie popisał się na VARZE, a Szymon Marciniak także dołożył cegiełkę do tego błędu.

Po raz trzeci w pięciu meczach LM Manchester United roztrwonił przewagę i stracił punkty, tym razem w emocjonującym remisie 3:3 z Galatasaray Stambuł. Menedżer Erik ten Hag ubolewał nad niezdolnością swojej drużyny do zarządzania meczem, choć ich forma w PL jest znacznie lepsza, ponieważ wygrali pięć z ostatnich sześciu meczów. W Champions League zajmują ostatnie miejsce i mają małe szanse na awans, ponieważ ostatni ich pojedynek będzie przeciwko Bayernowi Monachium. W Premier League ich gra mnie kompletnie nie przekonuje, grają chaotycznie i większość wygranych jest po prostu wymęczonych, tak jak z Luton czy Fulham Londyn. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń i moim zdaniem Newcastle United wygra ten mecz przed własną publicznością.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Newcastle United – Manchester United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Newcastle United z Manchesterem United. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Największe szanse na zdobycie bramki ma napastnik gospodarzy, czyli Szwed Alexander Isak, który jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Po stronie gości jest to Rasmus Hojlund.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.



Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle United – Manchester United

Newcastle wygrał u siebie pięć kolejnych spotkań.

W ostatnich 9 meczach ponieśli tylko jedną porażkę.

Manchester United wygrał trzy kolejne mecze.

Goście strzelili do tej pory zaledwie 16 bramek.

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Dwa ostatnie starcia bezpośrednie padły łupem Newcastle United.

Przewidywane składy na mecz Newcastle United – Manchester United

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon

Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund

Fot. PressFocus