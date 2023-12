Mroźny wieczór zwieńczony sukcesem. Polki pewne awansu!

To był mroźny, śnieżny, ale przy tym jakże szczęśliwy wieczór w Stalowej Woli. Polskie piłkarki wygrały z Ukrainą 1:0 (1:0) i zapewniły sobie awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA.

Po tym, jak Serbki ograły na wyjeździe Grecję, stało się jasne, że jeśli biało-czerwone chcą już po piątej kolejce świętować awans, muszą wygrać z Ukrainą. Mecz tylko na papierze był wyjazdowym. Rozegrano go bowiem w Stalowej Woli.

Mróz i śnieg nie odebrał naszym radości z gry. Choć stojąca między słupkami Kinga Szemik w pierwszej połowie kilkukrotnie musiała wykonywać serię podskoków, by się rozgrzać. Do przerwy to Polki dominowały. W dziesiątej minucie strzeliły jedynego gola. Znakomitym podaniem popisała się Klaudia Lefeld. Otworzyła Adrianie Achcińskiej drogę do bramki. Ta przyjęła piłkę, zmyliła bramkarkę i oddała precyzyjne uderzenie.

W dalszej części długo obraz gry był identyczny: Polki swobodnie rozgrywały piłkę, dochodząc pod pole karne rywalek. Tam czekała na nie dobrze zorganizowana defensywa, nie pozwalająca na oddanie groźnego strzału.

Rywalki otworzyły się dopiero w ostatnich dziesięciu minutach. Stworzyły zagrożenie i zmusiły Szemik do interwencji. To jednak wszystko, co potrafiły tego dnia ugrać w starciu z biało-czerwonymi.

Polki wygrały 1:0 i przed ostatnią kolejką mają trzy punkty przewagi nad Serbkami. Oznacza to, że są już pewne awansu do Ligi A. To znakomita informacja także w kontekście eliminacji Euro 2025. Oznacza, że mają zapewniony minimum udział w barażu.

Tabela „polskiej” grupy po czterech kolejkach:

1. Polska – 13 punktów (bramki: 9-4)

2. Serbia – 1o punktów (bramki 10-4)

3. Ukraina – 3 punkty (bramki 4-7)

4. Grecja – 3 punkty (bramki 3-11)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. Pressfocus