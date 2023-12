Manchester City – Tottenham 03.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Manchester City - Tottenham Hotpsur Powyżej 3.5 gola w meczu TAK Obstaw

3 grudnia w Anglii zostanie rozegranych aż pięć spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sytuacja w tabeli bardzo ciekawa, za nami już 13. kolejek, więc możemy już jakieś pierwsze wnioski wyciągać. Przede wszystkim bardzo pozytywnie zaskakuje postawa Aston Villi, która aktualnie jest na czwartym miejscu. Oczywiście wszystko zaraz może diametralnie się zmienić, ale grają naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o strefę spadkową to tam znajduje się dwóch beniaminków, dlatego przed nimi arcytrudna misja jeśli chodzi o utrzymanie. Przed nami kolejne hitowe starcie, bo aktualny mistrz Anglii Manchester City podejmie na Etihad Stadium Tottenham Hotspur. Także zasiadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy!



Manchester City – Tottenham Hotspur – typy bukmacherskie

Manchester City ma za sobą naprawdę ciężki tydzień, bo tydzień temu podejmowali u siebie Liverpool, z którym zremisowali 1:1 i przez to stracili fotel lidera Premier League kosztem Arsenalu. Wcześniej zremisowali 4:4 ze słabą Chelsea po szalonym spotkaniu i od dwóch kolejek nie wygrali na krajowym podwórku. We wtorek grali w Lidze Mistrzów z RB Lipskiem i przegrywali już 0:2 i było bardzo blisko niespodzianki, jednak „The Citizens” się przebudzili i rzutem na taśmę w ostatniej chwili zdobyli zwycięską bramkę i wygrali 3:2, dzięki czemu zapewnili sobie zwycięstwo w grupie. Drużyna Pepa Guardioli jest pod ciągłą presja, ale stara się osiągać jak najlepsze wyniki i jest niepokonana od ośmiu meczów. Domowe spotkania z Tottenhamem w lidze są bardzo widowiskowe, ponieważ w ostatnich czterech średnia bramek wyniosła 4,5 gola/mecz, dlatego Obywatele nie spanikują, jeśli znowu będą przegrywać. Raz już gonili z 0:2 i ostatecznie pokonali „Koguty” 4:2.

Tottenham rozpoczął kapitalnie i wydawało się, że jak utrzymają dyspozycję to będą mogli powalczyć o tytuł. Po 10. kolejkach mieli 8 zwycięstw i 2 remisy, byli niepokonani, jednak potem przegrali trzy kolejne mecze i spadli na 5. pozycję. Wszystko zaczęło się od upokorzenia w derbach Londynu, gdzie zostali rozbici aż 1:4 przez Chelsea. Potem przegrali na wyjeździe z Wolves 1:2, a tydzień temu przegrali na własnym stadionie 1:2 z Aston Villą. Ewentualna wygrana w tym meczu zrównałaby ich punktami z City. Zadanie to stało się jednak jeszcze trudniejsze, bo do długiej listy kontuzjowanych dołączył Rodrigo Bentancur, który będzie musiał przejść operację kostki. Mimo wszystko menadżer nie zmieni swojej agresywnej taktyki i ofensywnego stylu. Doskonale zdaje sobie sprawę, że z takim rywalem jak mistrz Anglii nie można się bronić, ponieważ to się bardzo źle dla nich skończy. A „Koguty” potrafią zaskoczyć właśnie w takich wielkich meczach, nawet jak są w lekkim dołku. Moja propozycja to powyżej 3.5 gola w meczu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – Tottenham Hotspur

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Manchesteru City z Tottenham Hotspur. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej, a pojedynki między tymi zespołami kończą się kilkoma bramkami. Ale wcale to nie dziwi, skoro obie strony są naszpikowane piłkarzami światowego formatu i są w gronie faworytów do TOP 4, a nawet tytułu. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Największe szanse na zdobycie bramki ma napastnik gospodarzy, Norweg Erling Haaland, a w zespole gości Heung Min Son.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Tottenham Hotspur

City strzeliło najwięcej bramek w Premier League – 33.

Manchester jest niepokonany od pięciu spotkań.

Tottenham przegrał trzy ostatnie mecze.

Obie drużyny dzielą tylko trzy punkty w tabeli.

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Tottenham Hotspur

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake; Akanji, Rodri; Foden, Alvarez, Bernardo, Doku; Haaland

Ederson; Walker, Dias, Ake; Akanji, Rodri; Foden, Alvarez, Bernardo, Doku; Haaland Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Emerson, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Gil; Son

