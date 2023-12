Lech Poznań zachował czołową pozycję w Ekstraklasie

W sobotę odbyły się dwa z czterech meczów 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwsze dwa spotkania odwołane zostały z powodu opadów śniegu. W następnych meczach Radomiak Radom pewnie pokonał Widzew Łódź, a Lech Poznań zwyciężył z Koroną Kielce, dzięki czemu nadal brany jest pod uwagę w kontekście gry o mistrzostwo ligi. Zapraszamy do podsumowania sobotnich spotkań 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Stal Mielec – ŁKS Łódź oraz Piast Gliwice – Puszcza Niepołomice

Pierwsze dwa spotkania sobotnich zmagań w PKO BP Ekstraklasie zostały przełożone. Mecz Stal Mielec ŁKS Łódź nie odbył się z powody intensywnych opadów śniegu. Piłkarze Piasta Gliwice oraz Puszczy Niepołomice wybiegli na murawę w sobotnie popołudnie, jednak spotkanie zostało przerwane w 15. minucie przez arbitra, również z powodu niekorzystnej aury atmosferycznej. Obydwa mecze zostaną rozegrane w innym terminie.

Widzew Łódź – Radomiak Radom 0:3

38′ Semedo 0:1

45+4 Semedo 0:2

74′ Wolski 0:3

Widzew Łódź oraz Radomiak Radom stali po przeciwnych stronach przed swoim meczem. Widzew zwyciężył z Lechem Poznań 3:1, a Radomiak przegrał z Śląskiem Wrocław 0:1. W sobotę znacznie lepiej spisywała się drużyna Radomiaka. Pierwsza połowa należała zdecydowanie pod dyktando drużyny z Radomia, a bohaterem pierwszej odsłony meczu okazał się Semedo, który trafił do bramki rywala trafił 2-krotnie. W drugie połowie spotkania Rafał Wolski ustalił wynik meczu na 3:0 dla ekipy Radomiaka w 74′ minucie.

Skrót meczu Widzew Łódź – Radomiak Radom:

Korna Kielce – Lech Poznań 0:1

86′ Velde 0:1

Drużyna Lecha Poznań miała coś do udowodnienia przed startem z Koroną Kielce. Zespół Kolejorza przed rozpoczęciem obecnego sezonu zgłaszał aspiracje mistrzowskie. W sobotni wieczór pierwszą okazje do strzelenia bramki miał Golizadeh. W drugiej połowie Lech dążył do strzelenia pierwszej bramki w meczu. Upór Kolejorza opłacił się i w 86. minucie gola strzelił Velde, dzięki czemu poznańska drużyna zdobyła trzy punkty.

Skrót meczu Korona Kielce – Lech Poznań:

Tabela PKO BP Ekstraklasy po sobotnich meczach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Tak na ten moment prezentuje się tabela 📊 pic.twitter.com/yPdVe8a1Ri — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) December 2, 2023

Artykuł powstał dzięki współpracy z bankiem PKO BP.

Fot. PressFocus