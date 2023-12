Zieliński będzie obserwowany przez Inter

W niedzielę odbędzie się hit Serie A. Napoli podejmować będzie Inter. Od kilku sezonów pierwsze skrzypce w drużynie obecnego mistrza Włoch gra Piotr Zieliński. Jest on jednym z celów transferowych Interu na przyszłe lato. Nerazzurri będą w niedzielę bacznie obserwować Polaka.

Piotr Zieliński będzie pod lupą Interu

Latem 2023 Piotr Zieliński będzie wolnym agentem, co oznacza że będzie do ściągnięcia za darmo. Polak jest światowej klasy pomocnikiem i wiele klubów ma go na swojej liście życzeń. Jednym z faworytów do jego sprowadzenia jest Inter, który w niedzielę będzie miał idealną okazję do obserwowania zmagań Zielińskiego. W hicie Serie A Napoli podejmować będzie finalistę Ligi Mistrzów.

Początkowo mówiło się, że Zielu przedłuży kontrakt z Napoli, ale rozmowy utknęły obecnie w martwym punkcie i znowu wraca temat transferu naszego pomocnika. Inter potrafi dokonywać darmowych wzmocnień, co dobitnie pokazuje przykład Thurama.

Środek pola w Interze jest mocno obstawiony. Inzaghi regularnie korzysta z usług Barelli, Calhanoglu, Mkhitaryana, Frattesiego i Asllaniego. Do tego ma do swojej dyspozycji także Sensiego i Klassena. Polak miałby być potencjalny zastępcą Ormianina, który ma już 34 lata.

Włoskie media uważają, że Inter byłby w stanie zaoferować Piotrowi Zielińskiemu czteroletni kontrakt, na mocy którego otrzymywałby 4-4,5 miliona euro za sezon gry + ewentualne bonusy.

Fot. Pressfocus