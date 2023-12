Grad goli w Krakowie. Cracovia – Ruch 4:4

W niedzielny wieczór na boiskach Ekstraklasy padła spora ilość bramek i wielka w tym zasługa Cracovii oraz Ruchowi Chorzów. W meczu pomiędzy tymi dwoma drużynami padło aż osiem goli. W innych meczach, Legia Warszawa pewnie pokonała Zagłębie Lubin, a lider PKO BP Ekstraklasy zremisował z aktualnym mistrzem Polski. Zapoznaj się z podsumowaniem ostatnich spotkań 17. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Artykuł powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.

Cracovia – Ruch Chorzów 4:4

18′ Rakoczy 1:0

32′ Szczepan 1:1

45+2′ Bartolewski 1:2

60′ Knap 2:2

64′ Szczepan 2:3

77′ Makuch 3:3

81′ Swędrowski 3:4

89′ Knap 4:4

Cracovia oraz Ruch rozegrali kapitalny mecz, a piłkarze oprócz sporej ilości emocji, dostarczyli kibicom również wiele bramek. Padło ich aż osiem. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 18. minucie po golu Rakoczego. Był to jedyny moment, w którym Pasy prowadziły w tym spotkaniu. Następną bramkę zdobył Szczepan, dzięki czemu doprowadził do remisu. Jeszcze przed przerwą Ruch wyszedł na prowadzenie za sprawą Bartolewskiego. W drugiej połowie Cracovia za każdym razem Cracovia musiała gonić wynik meczu, ponieważ to piłkarze Jana Wosia wychodzili na prowadzenie.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 0:3

2′ Augustyniak 0:1

4′ Pankov 0:2

64′ Josue 0:3

Legia Warszawa przystępowała do meczu z Zagłębiem Lubin po porażce w środku tygodnia z Aston Villą w spotkaniu w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Zagłębie Lubin z kolei poprzedni swój występ rozegrali w zeszły weekend z ŁKS-em Łódź. Lubinianie wygrali mecz 2:0. W niedzielny wieczór, to Wojskowi lepiej weszli w spotkanie. Legia tuż na początku strzeliła dwa szybkie gole w 2. oraz 4. minucie, dzięki czemu kontrolowali spotkanie już na początku meczu. W drugiej połowie jeszcze jedno trafienie dla Legionistów dołożył, Josue, dzięki czemu drużyna ze stolicy przypieczętowała swoją wygraną.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa 1:1

24′ Kittel 0:1

67′ Samiec-Talar 1:1

W ostatnim niedzielny, a zarazem ostatnim meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy, byliśmy świadkami bardzo interesującego meczu. Lider Ekstraklasy mierzył się z aktualnym mistrzem Polski, czyli Śląsk Wrocław podejmował Raków Częstochowa. Medaliki zremisowały dwa poprzednie mecze w naszej rodzimej lidze. Śląsk spisywał się znacznie lepiej i mógł pochwalić się serią trzech zwycięstw. W pierwszej połowie większe powody do radości miała drużyna mistrza, ponieważ wynik meczu w 24. minucie otworzył Kittel. W drugiej połowie lider Ekstraklasy wziął się do roboty i w 67. minucie Samiec-Talar doprowadził do remisu. W spotkaniu nie padłą już żadna bramka, a Śląsk Wrocław cały czas znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli z trzema punktami przewagi nad Jagiellonią Białystok.

Tabela PKO BP Ekstraklasy po 17. kolejce

Najlepsi strzelcy PKO BP Ekstraklasy

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 13 goli, 3 asysty

2. Ilya Shkurin (Stal Mielec) – 8 goli, 5 asyst

3. Pedro Henrique (Radomiak Radom) – 8 goli, 4 asysty

4. Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 goli, 2 asysty

5. Kristoffer Velde (Lech Poznań) – 7 goli, 4 asysty

PKO BP Ekstraklasa: frekwencja na stadionach podczas 17. kolejki

Górnik Zabrze vs Pogoń Szczecin – 1058 osób

Stal Mielec vs ŁKS Łódź – przełożony – 10239 osób

Piast Gliwice vs Puszcza Niepołomice – 10 037 osób

Widzew Łódź vs Radomiak Radom – 15 467 osób

Korona Kielce vs Lech Poznań – 8 763 osoby

Cracovia vs Ruch Chorzów – 6 945 osób

Zagłębie Lubin vs Legia Warszawa – 6 235 osób

Śląsk Wrocław vs Raków Częstochowa – 40 000 osób

