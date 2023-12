Podsumowanie kolejki ligowej 01.12 – 03.12

W miniony weekend byliśmy świadkami wielu hitowych starć w poszczególnych ligach w Europie. W Anglii Manchester City oraz Tottenham dostarczyli oglądającym ogromnych emocji, a Manchester United przegrał z Newcastle United. W niedziele Inter Mediolan rozbił Napoli oraz FC Barcelona pokonała Atletico Madryt. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 01.12 – 03.12.

Manchester United – Newcastle United 1:0

Manchester United w ostatnim czasie ma spore problemy aby wygrać wyjazdowe spotkanie z topowymi drużynami Premier League. Tak było i tym razem. Newcastle United przed spotkaniem z Czerwonymi Diabłami byli zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym pojedynku i potwierdzili to na boisku. Eddiego Howe’a już od początku meczu prezentował lepszą dyspozycję niż rywal. Dobrą okazję do strzelenia gola miał Kieran Trippier, który potrafi uderzyć z rzutu wolnego. Tym razem po jego strzale ze stałego fragmentu gry piłka trafiła w poprzeczkę bramki Onany. Gospodarze dopięli swego w 55. minucie. Gola strzelił Gordon, dzięki czemu zapewnił ekipie Srok trzy punkty.

Manchester City – Tottenham 3:3

Hitem weekendowych zmagań w Premier League było spotkanie mistrzów Anglii z Tottenhamem. Piłkarze obydwu drużyn nie zawiedli kibiców i dostarczyli sporo emocji. Wynik meczu w 6. minucie otworzył Son, który był bardzo aktywny od pierwszych minut. Koreańczyk chwilę później podarował trafienie City, ponieważ zanotował samobójcze trafienie. W pierwszej połowie klub z Manchesteru stwarzał sobie sporo okazji bramkowych, jednak zawodziła skuteczność zawodników Guardioli. Obywatele dopięli swego w 31. minucie. Gola na 2:1 zdobył Foden. W drugiej odsłonie, to Tottenham zanotował lepszy początek. Lo Celso doprowadził do wyrównania w 68. minucie. W końcówce spotkania gola zdobył Grealish oraz Kulusevski, dzięki czemu na tablicy wyników widniał wynik 3:3. W 94. minucie wydarzyła się szeroko komentowana w mediach sytuacja. Erling Haaladn został sfaulowany w okolicach środkowej linii boiska. Norweg jednak szybko wstał i znakomitym podaniem uruchomił Grealisha, który wybiegał do bezpośredniej konfrontacji z bramkarzem. Sędzia wrócił do sytuacji ze środka boiska i zniwelował atak Obywateli. Zawodnicy Manchesteru City byli wściekli na sędziego, ich zdaniem należał im się przywilej korzyści. Mecz zakończył się wynikiem 3:3.

FC Barcelona – Atletico Madryt 1:0

Szlagierem w Hiszpanii było starcie Barcelony z Atletico Madryt. Już na początku spotkania w 12. minucie w kapitalnej okazji do strzelenia bramki miał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pomylił się jednak w swojej sytuacji i piłkarz poszybowała obok bramki Jana Oblaka. Joao Felix, który spędza obecny sezon na wypożyczeniu w klubie z Katalonii z Atletico Madryt, zdobył gola efektowną podcinką w 28. minucie meczu. Felix miał znakomitą strzelecką okazję również chwilę przed przerwą. Tym razem jednak dobrze interweniował Oblak. Druga połowa była zdecydowanie spokojniejsza od pierwszej. Obydwie drużyny stworzyły sobie kilka okazji na zdobycie gola, jednak dobrze interweniowali golkiperzy. Barcelona wygrała mecz 1:0, dzięki czemu wciąż mogą myśleć o gonitwie za Realem Madryt.

Inter Mediolan – Napoli 1:0

Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem we Włoszech był mecz Inter Mediolan – Napoli, czyli starcie mistrza Serie A z aktualnym liderem. Inter podchodził do meczu zdecydowanie w lepszych nastrojach, ponieważ przed meczem z Napoli był niepokonany w jedenastu spotkaniach z rzędu. Goście potwierdzili swoją wysoką formę. Calhanoglu wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie chwilę przed przerwą, po przepięknym uderzeniu zza pola karnego. Klub z Mediolanu zdecydowanie lepiej spisywał się w niedzielnym starciu. Kolejne gole strzelali Barella oraz Thuram. Zwycięstwem nad zespołem z Neapolu, Inter potwierdził swoje aspiracje mistrzowskie w obecnych rozgrywkach.