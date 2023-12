MŚ piłkarek ręcznych. Polki powalczą o pierwsze miejsce w grupie

W Skandynawii trwają obecnie mistrzostwa świata piłki ręcznej kobiet. Reprezentacja Polski w pierwszej fazie turnieju wygrała pierwsze dwa mecze i jest już pewna awansu do kolejnej fazy. Podopieczne Arne Senstada dzisiaj powalczą również o wyjście z grupy z pierwszego miejsca.

Powalczyć o jak najwięcej punktów

Początek tegorocznych mistrzostw świata piłkarek ręcznych jest udany dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwone wygrały najpierw wysoko z reprezentacją Iranu (35:15), a w drugim spotkaniu Polski okazały się lepsze od reprezentantek Japonii, zwyciężając 32:30. W ostatnim meczu grupowym (Polska znajduje się w grupie F) zawodniczki Arne Senstada zmierzą się z reprezentacją Niemiec.

Nasi zachodni sąsiedzi również wygrali oba pierwsze mecze w grupie. Niemki pokonały Kraj Kwitnącej Wiśni 31:30, lecz rozgromiły reprezentację Iranu aż 45:22 i dzięki lepszemu bilansu bramek to Niemcy są nad Polską w tej grupie. Do kolejnej części turnieju awansuje również Japonia, a Iran niezależnie od wyniku w ostatniej kolejce pożegna się z mundialem. Przypomnijmy, że na tych mistrzostwach świata bierze udział 32 zespoły, a 24 awansuje do kolejnej fazy grupowej (cztery grupy po sześć reprezentacji każda).

– Każda z nas, która wchodziła na boisko dawała z siebie wszystko, rzucała bramki, dawała dobrą zmianę. To jest niesamowite uczucie po tym zwycięstwie. Naprawdę to nie była łatwa wygrana, ale najważniejsze, że się udało. Teraz musimy dobrze zagrać w poniedziałek – podsumowała po wygranym meczu z Japonią Dagmara Nocuń, skrzydłowa reprezentacji Polski.



Na dobranoc sprawdzamy jeszcze tabelę! 😁 🤍❤️ pic.twitter.com/t1nP5w1eU7 — Handball Polska (@handballpolska) December 2, 2023

Choć awans reprezentacja Polski ma już zapewniony, to warto walczyć o jak najwięcej punktów w pierwszej fazie rozgrywek. Punkty zdobyte w rywalizacjach z drużynami, które również awansowały, przechodzą do kolejnej fazy. To znaczy, że drużyna prowadzone przez Arne Senstada będzie mieć co najmniej dwa „oczka” na start kolejnej fazy za zwycięstwo w meczu z Japonią, która również wywalczyła awans (na tym turnieju za zwycięstwo drużyny otrzymują dwa punkty). Jeśli biało-czerwone wygrają dzisiaj wieczorem z reprezentacją Niemiec, Polki mogą przystąpić do drugiej fazy grupowej, mając cztery „oczka” na samym starcie. Remis w meczu z naszymi sąsiadami sprawi, iż nasza reprezentacja będzie mieć pięć punktów w pierwszej fazie, a do drugiej zabierze trzy.

Mecz Niemcy – Polska rozpocznie się o godz. 20:30. Transmisja z tego spotkania odbędzie się na platformie streamingowej Viaplay.

Fot. Pressfocus