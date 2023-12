Pierwszy zwolniony trener Premier League w obecnym sezonie

Sheffield United nie spisuje się najlepiej w obecnym sezonie Premier League. Szabelki znajdują się ostatnim miejscu w ligowej tabeli po 14. kolejkach. Drużyna zgromadziła na swoim koncie zaledwie pięć punktów. Władze klubu uznały, że jest to najlepszy moment na rozłąkę z Paulem Heckingbottomem.

Paul Heckingbottom objął stanowisko trenera Sheffield United w listopadzie 2021 roku. Szkoleniowiec pomógł Szabelkom awansować z powrotem do Premier League w obecnym sezonie. Ponowna przygoda klubu z najwyższym poziomem rozgrywkowym w Anglii nie układa się jednak po myśli Sheffield. Drużyna po 14. kolejkach zgromadziła na swoim koncie zaledwie pięć punktów w ligowej tabeli. Na domiar złego, Zespół zdobył najmniejszą ilość bramek z całej stawki Premier League – 11 goli oraz stracił najwięcej bramek – 39. Bardzo słaba forma od początku obecnej kampanii spowodowała, że władze klubu zdecydowały się na rozstanie z Paulem Heckingbottomem. Tym samym szkoleniowiec został pierwszym trenerem, który stracił pracę w obecnym sezonie Premier League.

Następcą dotychczasowego trenera Sheffield ma zostać Chris Wilder. 56-latek w przeszłości trenował już ostatnią drużynę Premier League w latach 2016-2021. Poprzednim zespołem jakim dowodził Wilder był Watford.

🚨🔴 Sheffield United have sacked the manager Paul Heckingbottom. It’s over as he’s the first PL head coach to be fired.

Chris Wilder, set to return on Sheffield Utd bench — as @JPercyTelegraph has revealed. pic.twitter.com/ZZQxmXFox2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2023