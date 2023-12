Polska – Grecja. Zapowiedź Ligi Narodów kobiet

Polskie piłkarki zagwarantowały już sobie awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. We wtorkowe popołudnie, 5 grudnia, pożegnają się na dobre z Ligą B. W ostatnim meczu zmierzą się u siebie z Greczynkami.

Liga Narodów kobiet: Polska – Grecja (05.12 19:00) – zapowiedź

Choć zadanie nie było proste, bo nasze reprezentantki trafiły do grupy z najwyżej rozstawionymi zespołami z każdego koszyka, wywiązały się z niego doskonale. Udział w Lidze Narodów rozpoczęły od ogrania Grecji 3:1 i Ukrainy 2:1. W kolejnym miesiącu uporały się z Serbkami, pokonując je u siebie 2:1 i remisując 1:1 na wyjeździe.

W piątek Polki zapewniły sobie zwycięstwo w tabeli. Po golu Adriany Achcińskiej pokonały Ukrainę 1:0, dzięki czemu utrzymały się trzy punkty przed reprezentacją Serbii. W związku z tym, że mają lepszy bilans w starciach bezpośrednich, na pewno nie zostaną wyprzedzone.

Po zakończeniu meczu w Stalowej Woli nasze reprezentantki, mimo ogromnej radości, przyznawały, że na świętowanie przyjdzie czas dopiero we wtorek. Do starcia z Greczynkami przystąpią w pełni skoncentrowane.

To spotkanie będzie znacznie ważniejsze dla rywalek. Zajmują one ostatnie miejsce w tabeli, mając w dorobku zaledwie trzy punkty. Mają nikłe szanse na utrzymanie w Lidze B. Ich jedyną nadzieją jest wygranie meczu i liczenie na pozytywne dla siebie rozstrzygnięcia w spotkaniach z udziałem Ukrainek (z Serbkami) i Węgierek (z Albanią). Do Ligi C spadną bowiem nie tylko ostatnie drużyny każdej z grup, ale także najsłabsze trzecie miejsce.

Polki niezależnie od wyniku będą tego wieczora świętować. Ostatni mecz w Lidze B rozegrają 5 sierpnia o godzinie 18:00 w Sosnowcu.

Tabela „polskiej” grupy:

1. Polska – 13 pkt (bramki: 9-4)

2. Serbia – 10 pkt (bramki: 10-4)

3. Ukraina – 3 pkt (bramki: 4-7)

4. Grecja – 3 pkt (bramki: 3-11)

Liga Narodów kobiet: Polska – Grecja (05.12 19:00) – Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja

Mecz Polska – Grecja w ramach Ligi Narodów kobiet odbędzie się 5 grudnia o 19:00. Transmisję z tego meczu będzie można obejrzeć na TVP Sport.

Materiał powstał we współpracy z ORLEN