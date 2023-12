Premier League. Rekordowa umowa za transmisję rozgrywek

Wczoraj została podpisana nowa umowa na transmisje meczów a angielskiej Premier League. Dzięki nowemu kontraktowi liga zainkasuje rekordowe przychody z tytułu praw do pokazywania meczów angielskiej ekstraklasy.

Premier League często był ligą generującą największe przychody z praw telewizyjnych wśród najlepszych europejskich lig piłkarskich. Teraz dowiedzieliśmy się, iż podpisana została nowa umowa z rekordowymi kwotami. Władze angielskiej ekstraklasy podpisały umowę opiewającą na blisko siedem miliardów funtów. Przetarg na prawa do transmisji meczów Premier League zakończyły się potwierdzeniem umowy ze Sky oraz TNT, które będą pokazywać spotkania od sezonu 2025/2026 do sezonu 2028/2029. Stacje zapłacą klubom uczestniczącym w Premier League rekordowe 6,7 miliarda funtów.

The Premier League has completed the largest sports media rights deals ever concluded in the UK for Seasons 2025/26 through to 2028/29

— Premier League (@premierleague) December 4, 2023