Podsumowanie występów Polaków za granicą 01.12 – 04.12

Nie tylko w naszej rodzimej PKO BP Ekstraklasie wstępują Polscy zawodnicy. Również w innych ligach co tydzień możemy śledzić zmagania Polaków na boiskach. W miniony weekend świetnie zaprezentował się Przemysław Frankowski, który ustrzelił dublet. Do odpowiedniej dyspozycji strzeleckiej wraca również Krzysztof Piątek, który po raz kolejny zanotował trafienie. Zapraszamy do zapoznania się z występami Polaków za granicą 01.12 – 24.12.

Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski po raz kolejny udowodnił dobrą dyspozycję w obecnym sezonie. W sobotni wieczór Lens mierzyło się z Lyonem. Mimo, że Lyon koszmarnie spisuje się w obecnej kampanii Ligue 1, to cały czas są groźnym zespołem, a w ich składzie występuje wielu znakomitych piłkarzy. W pierwszej połowie na tablicy wyników widniał remis 1:1. Przemysław Frankowski wziął się do roboty w drugiej połowie i ustrzelił dwie bramki. Polak okazał się bohaterem francuskiej drużyny i zapewnił jej trzy punkty w spotkaniu z niewygodnym rywalem.

G⚽️⚽️⚽️L! PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI! 🔥 Co za spokój Polaka! 😍 Nie dał żadnych szans bramkarzowi Olympique Lyon! 👏 #modanafrancję pic.twitter.com/irHggj2ikZ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2023

CO ZA HISTORIA! 😱 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐁𝐎𝐇𝐀𝐓𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐑𝐂 𝐋𝐄𝐍𝐒! 😍⚽️ Polak popisał się dubletem w spotkaniu z Olympique Lyon! 💪 Zobaczcie drugie trafienie „Franka”! 👀#modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/OOjVjkgp4l — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2023

Krzysztof Piątek

Wiele wskazuje na to, że do swojej odpowiedniej dyspozycji strzeleckiej powraca Krzysztof Piątek. 28-latek przełamał się w obecnym sezonie dopiero w listopadzie trafiając do bramki dwukrotnie. Od tego momentu Piątek strzela gola za golem. W ostatnim meczu przeciwko Rizesporem, drużyna Polaka, co prawda przegrała mecz 2:3, jednak polski napastnik otworzył wynik spotkania i już w 6. minucie cieszył się z czwartej bramki w czwartym meczu ligowym z rzędu. Bardzo dobra forma strzelecka w ostatnim czasie może zaowocować powołaniem do reprezentacji Polski, na co z pewnością liczą kibice Biało-Czerwonych.

Sebastian Szymański

Sebastian Szymański w obecnym sezonie wykręcił znakomite liczby. Kolejną bramkę dołożyć w poniedziałkowym spotkaniu przeciwko Sivasspor. Fenerbahce pewnie pokonało swoich rywali 4:1, a 24-latek otowrzył worek z bramkami w 16. minucie. Łącznie w obecnym sezonie pomocnik reprezentacji Polski wystąpił w 25 meczach, strzelił 10 goli i zaliczył 9 asysty.

Sebastian Szymański strzela 🔟 gola dla Fenerbahce w tym sezonie 🔥🔥pic.twitter.com/niutNII5gd — Heheszky  (@Daniel_Heheszky) December 4, 2023

Adam Buksa

Cieszy forma polskich napastników. Oprócz Krzysztofa Piątka, do bramki trafił również Adam Buksa i to 2-krotnie. W spotkaniu Antalyaspor – Hatayspor padło aż 6 bramek. Buksa zdobył pierwsze trafienie na 2:2. A drugą bramką uratował swój zespół od porażki, ustalając wynik meczu na 3:3 w 88. minucie.

Marcin Kamiński

Do dobrej formie strzeleckiej znajduje się również Marcin Kamiński. Polak stał się skutecznym obrońcą, ponieważ drugi weekend z rzędu kończy z golem. Tym razem oprócz bramki dołożył jeszcze asystę, dzięki czemu Schalke mogło cieszyć się z wygranej 4:0.

Marcin Kamiński się nie zatrzymuje! Kolejny gol Polaka w tym sezonie. 📺Mecz oglądaj w Viaplay#domBundesligi pic.twitter.com/F95mDJweHC — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 1, 2023

Michał Karbownik

W meczu 2.Bundesligi 45 minut rozegrał Michał Karbownik, co wystarczyło aby zaliczył asystę. Hertha pewnie pokonała Elversberg 5:1.