Kurt Zouma został okradziony we własnym domu

W miniony weekend Kurt Zouma najadł się niemałego strachu. Do domu francuskiego obrońcy włamali się bandyci. W czasie wtargnięcia na posesję piłkarza, w mieszkaniu przebywał Zouma wraz z żoną oraz czwórką dzieci. Włamywacze ukradli cenne rzeczy oraz pieniądze. Na szczęście żadnemu z domowników nie stała się krzywda.

Jak informuje ”Daily Mirror” w sobotę do posiadłości Kurta Zoumy włamali się uzbrojeni mężczyźni. W czasie wtargnięcia do domu, zawodnik West Hamu United wraz z żoną i czwórką dzieci znajdowali się w mieszkaniu. Włamywacze wynieśli z posiadłości 29-latka drogocenne rzeczy oraz pieniądze. Na szczęście w zaistniałej sytuacji nikomu nic się nie stało, a Zouma wraz z rodziną są bezpieczni. Następnego dnia Młody mierzyły się z Crystal Palace w ramach rozgrywek Premier League. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Kurt Zouma nie był dostępny w kadrze meczowej. Po całym zdarzeniu, klub wydał specjalne oświadczenie, w którym potwierdza informację, że Francuz wraz z rodziną jest cały i zdrowy. Dodatkowo West Ham United zaoferował nagrodę w wysokości 25 tysięcy funtów, za pomoc w ujęciu sprawców napadu na dom obrońcy.

,,W sobotę włamano się do domu Kurta, kiedy cała jego rodzina była w domu, co spowodowało, że wszyscy obecni byli bardzo zaniepokojeni. Choć na szczęście nikomu nic się nie stało, było to traumatyczne przeżycie dla obrońcy West Ham United, jego żony i ich młodej rodziny. Włamywacze zabrali przedmioty o znacznej wartości oraz o ogromnym znaczeniu osobistym i sentymentalnym dla rodziny. Rodzina West Ham United w dalszym ciągu zapewnia rodzinie Kurta pełne wsparcie” – możemy przeczytać w komunikacie klubu.

The Club has offered a £25,000 reward for information leading to the arrest and successful prosecution of burglars who broke into Kurt Zouma’s home this past weekend.

— West Ham United (@WestHam) December 4, 2023