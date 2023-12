Erik Exposito z nowym kontraktem?

Postawa Erika Exposito w bieżących rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy jest imponująca. Lider klasyfikacji strzelców polskiej ekstraklasy ma otrzymać nowy kontrakt, mający zachęcić Hiszpana do pozostania w Śląsku Wrocław.

Wyższy kontrakt za wyższą formę

Erik Exposito jest jednym z kluczowych zawodników Śląska Wrocław w sezonie 2023/2024. W siedemnastu meczach ligowych tego sezonu Hiszpan strzelił trzynaście goli i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. Drudzy w tej klasyfikacji Pedro Henrique, Ilja Szkurin oraz Bartłomiej Wdowik mają po osiem bramek w lidze. Dodajmy też, że Hiszpan trzy razy z rzędu zgarnął w tym sezonie nagrodę dla najlepszego gracza miesiąca ekstraklasy. Dzięki świetnej grze Exposito Śląsk niespodziewanie wspiął się na sam szczyt tabeli ligowej i jest na pierwszym miejscu, zdobywając 37 punktów w 17 meczach. Przed rozpoczęciem tego sezonu dużo się mówiło jednak o odejściu napastnika do bardziej egzotycznych zakątków świata. Zainteresowany usługami Exposito był również Raków Częstochowa. Hiszpan jednak został we Wrocławiu i podpisał umowę na kolejny rok tj. do 2024 roku. Teraz pojawiają się informacje, że napastnikowi zaoferowano propozycję nowego kontraktu, bardziej lukratywnego od obecnego, z którym związany jest Erik Exposito.

Według Bartosza Wieczorka z TVP Sport, nowy kontrakt jest już przygotowany, lecz podpisania umowy nie należy spodziewać się w tym roku. „Dwójka z przodu”, o której wspomniał redaktor, może sugerować, iż kwota może opiewać na 200 tysięcy złotych miesięcznie dla aktualnego lidera strzelców PKO BP Ekstraklasy. Czas pokaże, czy Exposito przyjmie ofertę, czy opuści Śląsk Wrocław po zakończeniu sezonu 2023/2024.

Śląsk Wrocław – krótkie podsumowanie sytuacji kontraktowej: 🟢 Erik Exposito – oferta na stole, z dwójką z przodu. Jego przyszłość wyjaśni się najprawdopodobniej w przyszłym roku. 🟢 Rozmowy z Nahuelem, Schwarzem, Leszczyńskim. Jest dziś większa szansa na zatrzymanie Nahuela… pic.twitter.com/wTAViwbqG4 — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) December 4, 2023

Potencjalne przedłużenie kontraktu z Exposito nie jest jedyną misją dla włodarzy Śląska Wrocław. Negocjacje kontraktowe trwają również z Rafałem Leszczyńskim, Matíasem Nahuelem oraz Petrem Schwarzem, czyli również piłkarzami, którym za sześć miesięcy kończy się umowa. Zdaniem Bartosza Wieczorka szansa na pozostanie w klubie tego drugiego zawodnika jest coraz większa.

W tym roku kalendarzowym podopieczni Jacka Magiery zagrają jeszcze dwa mecze: z Koroną Kielce oraz Zagłębiem Lubin. Wrocławianie mają dwa punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok.

Fot. Pressfocus